Al cantante tico Steven Sibaja un hombre le echó los perros al descaro

Al cantante costarricense, Steven Sibaja, un hombre le echó los perros al descaro por medio de las redes sociales.

Hay una forma de pasar el tiempo en redes sociales en la cual se le pide a los seguidores que hagan las preguntas que quieran de manera anónima y, para sorpresa del cantante, le llegó un mensaje muy directo y de un hombre que se identificó como “heterosexual”.

“Mae soy hetero, pero si algún día me decidiera a probar con un mae de fijo sería usted. Demasiado buena vibra y legal es tipo usted”. Dice el mensaje que, la verdad, tiene mucho de cierto porque Steven es bien guapo.

El propio cantante respondió: “Jaja okey!! Como son anónimos no sé ni a quién responder”. Agregó una carita muerta de risa.

No se nos puede olvidar que hace menos de 3 meses publicamos una nota en la cual el propio Steven pidió ayuda en temas de amor porque se considera “pésimo” en ese campo.

““Yo no soy el típico que llega a ligar, a hablar así, pero bueno. Resulta que me gusta alguien y hemos cruzado miradas y todo, pero me da pavor hablarle. Tal vez es cosa mía, no sé, tal vez me estoy haciendo una película, pero necesito que me den consejos porque no sé qué hacer.

“Se los juro que cuando a mí me gusta alguien me vuelvo supertímido, lo más divertido es que no sé si es correspondido o no”, dijo en la nota que publicamos el 7 de enero.

Sibaja no pudo responder el piropo porque fue un mensaje anónimo.

Ahora tiene 34 años, pero en el 2019, con 30, fue cuando la gran mayoría de personas lo conocimos públicamente por su participación en el reality show mexicano “La Voz”.

Cuando le tocó demostrar su talento por primera vez, lo hizo con la canción “Me muero” de Carlos Rivera, y llegó tanto a los jueces que la misma cantante mexicana, Belinda, lo abrazó. En aquel momento dijo que sufría porque su familia no lo apoyaba ni creía en su talento para la música, algo que quedó atrás.