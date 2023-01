Al final sí se podrá ingerir alcohol en el tope y el carnaval de Palmares

A pesar de que el Concejo Municipal había rechazado autorizar el consumo de alcohol en las calles y avenidas de Palmares para el tope y carnaval de este año, la alcaldesa del cantón alajuelense, Katherine Ramírez González, vetó ese acuerdo.

La jerarca asegura que acudió a la lógica y a las recomendaciones de expertos para tomar esta decisión, pues considera imposible que un grupo menor de policías y personas de seguridad puedan controlar que la gente no tome licor, tomando en cuenta que esperan que a estas actividades lleguen de 8 a 10 mil personas.

El tope será el encargado de darle inicio a las tradicionales fiestas, este jueves a partir de la 1 p.m., y es uno de los eventos favoritos de los asistentes para echarse sus birritas y tragos en la calle.

“Se decidió vetar el acuerdo del honorable Concejo Municipal, y flexibilizar el rango de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante el recorrido y horario del tope y carnaval de la Fiestas Palmares 2023. Ya nos hemos reunido con el comité técnico asesor de actividades masivas para valorar los riesgos en función de la visitación que se nos puedan presentar y hay que priorizarlos.

“Si usted tiene 10 mil personas en un evento, tenemos que pensar en la vida humana o en los delitos de mayor rango, por eso se toma la decisión que, por excepción, al ser materialmente imposible controlar el consumo de licor en vía pública, sensibilizar ese rango de ingesta durante el recorrido y el horario de esas dos actividades”, afirmó Ramírez.

La alcaldesa señaló que del consumo o no de alcohol no depende el comportamiento de las personas, pues el que acostumbra portarse mal lo hará aunque no tome y para eso, según dice, estará la seguridad para intervenir.

“Yo esperaría que la gente tenga consumo moderado como siempre se les pide, al igual que la sana convivencia como ha pasado en la mayoría de topes de Palmares y que la estadística siga a la baja como había venido en años anteriores”, agregó la palmareña.

Ramírez comentó que en el cantón están muy ilusionados con el regreso de las fiestas, luego de que no se hicieran en los dos últimos años por motivo de la pandemia.