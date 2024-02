Al periodista Juan Carlos Zumbado su perro salchicha le curó todos los males

Juan Carlos Zumbado y su perro salchicha Teo se conocieron en setiembre y fue como amor a primera vista.

Se dice que los perros son el mejor amigo del hombre y el periodista Juan Carlos Zumbado, de Más que noticias, lo comprobó desde que Teófilo, mejor conocido como Teo, llegó a su vida hace cinco meses.

Aunque compró al salchicha arlequín por un impulso, no se arrepiente de tenerlo con él, no solo se ha convertido en su gran compañía sino que también en su curandero y en el responsable de que sus redes sociales aumentaran en más de 30 mil seguidores en pocos meses.

El presentador de Teletica contó que su perrito llegó a su vida un domingo tras expresar el deseo de tener una mascota “para ver si libero estrés” y tras meterse en redes sociales se fue desde Alajuela hasta Aserrí, en San José, a comprarlo porque le encantó a primera vista.

Eso sí, confesó que en ese momento desconocía que los de esa raza son “terribles” y “tremendos” y que cachorrito le daría más de un dolor de cabeza.

“Ese perro fue como terapia para mí porque venía de muchos meses de estrés, laborales y personales, y el perro fue como una luz. Lo busqué precisamente para eso y desde que llegó me comprometí muchísimo con él en el tema de entender esta raza, que nunca antes había conocido ni siquiera averiguado y me fui dando cuenta que es un perro muy inquieto, que necesita mucha atención, que son perros testarudos, que son muy graciosos a su manera, pero sumamente amorosos”, explicó.

Aunque Teófilo luce muy tranquilo, el periodista de Más que noticias asegura que es un terremoto.

A Teo lo tiene desde los dos meses de nacido y poco a poco ha ido conociendo sobre su temperamento y forma actuar y, aunque a veces lo saca de quicio con sus diabluras, es más lo que le agradece por el bien que le hace a su vida.

“Yo digo que si hubiese sabido antes sobre esta raza no lo hubiese comprado porque son realmente terremotos; sin embargo, ya una vez que uno los tiene los ama y el perro llegó realmente a eso, como a sacarme de una rutina, a relajarme, a quitarme tanto estrés de la vida y de ahí es que he aprendido a disfrutar mucho con él”, agregó.

Haciendo un reportaje en Puriscal me encontré el nombre Teófilo, que se lo pusieron a un vino, pero yo de cariño le digo Teo”. — Juan Carlos Zumbado, periodista

Teo es el gran compañero de JuanKa Zumbado

Todo un pegue en redes

Es tanta la conexión que ha hecho que JuanKa decidió empezar a hacer videos en sus redes sociales para contar sobre su convivencia con un perro salchicha sin imaginar que sería un pegue.

Uno de sus videos llamado “Kit para sobrevivir a un salchicha” lleva casi tres millones de reproducciones y ha generado que sus seguidores aumenten constantemente, pues estos perros son la sensación.

Juan Carlos vive solo con sus mascotas, quienes son su gran compañía.

“Él se apunta a los videitos que yo hago, esos perros son muy inteligentes, entonces en medio de ese proceso de leer sobre los salchichas empecé a ver que había muchas dudas, muchas preguntas y personas que hacen comunidad con el tema de los salchichas. Empecé a hacer videos, por ejemplo, de cinco cosas del por qué los perros salchichas son inquietos o, ¿por qué tu perro es tóxico? o, ¿cómo saber si tu perro te ama?, siempre enfocado directamente en los salchichas y me encontré con una comunidad muy activa en redes sociales”, mencionó.

“He aumentado como 20 a 30 mil seguidores en dos meses y todo es gracias al perrito”, recalcó.

Para el presentador toda esta interacción con los “salchichalovers” le ha permitido además convertirse en una guía para muchos, aunque aclaró que él no es ningún veterinario ni experto, solo un amo que cuenta sus experiencias junto su mejor amigo.

“La gente cree que yo soy experto en salchichas, gente de otros países principalmente, pero realmente no soy veterinario ni nada, lo que pueda aconsejar de lo que yo vivo con él lo aconsejo, pero me hacen preguntas como muy delicadas sobre salud de los animales y no me la juego”, contó.

JuanKa es uno de los presentadores del noticiero Más que noticias, de canal 7.

Teófilo se ha vuelto tan popular que cuando lo sacan a pasear la gente lo reconoce y lo saluda. Además, recibe decenas de comentarios en sus videos.

“Yo les recomiendo a los que quieran comprar un salchicha que averigüe antes porque de verdad son muy inquietos, son como un perro grande, en el sentido que necesitan demasiado tiempo de uno para sacarlos a caminar, necesitan mucha atención. Son perfectos para niños y hay muchos cuidados de esta raza que yo no sabía y que ahora he tenido que aprender, de cómo se alzan, de poner rampas en los sillones porque ellos se pueden dañar la columna fácilmente, es todo un mundo estos perritos, pero para mí ha sido muy bonito la verdad”, dijo.

Teo es la sensación en redes sociales

Su sanador

Teo además de ser su gran compañero, también se ha convertido en su cura, pues según contó, con él siente que ha liberado todo el estrés acumulado.

“Todos los días lo saco a caminar y ese caminar también me saca de la rutina y del estrés del día, entonces realmente he visto como más paz en mí, he sentido más paz, más tranquilidad. De hecho, había tenido un brote en la espalda terrible por el estrés y desde que llegó Teo fue mermando, al punto que hoy no tengo, y todo eso tiene que ver con la terapia que los perros nos dan y, en este caso Teo ha sido esa ventana a respirar un poco más y que tanto ocupaba”, aseguró.

El comunicador tiene además dos gatos más y le ha tocado poner barandas en toda la casa porque no se llevan con Teo.

JuanKa también vive con dos gatos en su casa y tiene otro perro más en la casa de sus papás (Tato, un pinscher), pero la llegada de Teo siente que es lo mejor que la pasado a su vida en estos últimos meses.

