Al retahilero Max Barberena le pasó un legítimo “¡trágame, tierra!” en De boca en boca

Bismarck Méndez le trató de arreglar el cacho de Max Barberena.

Al retahilero Max Barberena le pasó un legítimo “¡trágame, tierra!” este martes en De boca en boca.

Resulta que el guanacasteco fue invitado a participar en el espacio para hacer una dinámica de coplas y bombas con los presentadores Mauricio Hoffman, Bismarck Méndez y el periodista Allan Andino.

Cuando Max le estaba enseñando a los demás cómo es el zapateo, le dio tan duro al piso que se le quebró en dos el zapato derecho, causando la risa de todo mundo.

El zapato de Max Barberena quedó partido en dos.

Max trató de tomarlo con naturaleza, pero se le notó un poco apenado, a pesar de que Bismarck le ayudó y le compuso el cacho en dos toques con un poco de cinta.

Ni modo, son cosas que pasan en televisión y que también son de entretenimiento puro para el televidente.

Consejo millonario.

El consejo de bateo que le dio Natalia Rodríguez a Max Barberena cuando este participó en ¿Quién quiere ser millonario? causó cualquier cantidad de reacciones.

Ella le comentó que escogiera la “B” en caso de duda, algo que ayudó a que el guanacasteco pudiera donar cinco millones de colones a la fundación clínica Cañera de cuidados paliativos.

Como Max estaba en la segunda zona segura y si fallaba no perdía los tres millones que llevaba hasta ese momento, optó por usar el consejo que le dio Naty en camerinos y que le terminó de asegurar dos meloncitos más, que hubieran podido ser más, pero el retahilero no se la jugó.

Un día después del vacilón, Naty cuenta que casi se va de cabeza cuando se dio cuenta de que el participante usó el bolado que le daba su mamá, doña Virginia Quesada, para que pasara los exámenes de la escuela y el colegio.

La presentadora dice que como a ella le costó tanto empezar a leer y escribir, llegaba a la casa con las pruebas en blanco y fue ahí cuando la sabiduría de su mamita, quien es secretaria, salió a la luz para darle ese consejo.

“Yo iba a grabar el podcast con Keyla entonces pasé por maquillaje y ahí siempre están los participantes todos nerviosos y estaba Max en el mismo plan, le pregunté que si iba para ¿Quién quiere ser millonario? y me dijo que sí, ahí fue cuando le di el consejo que si no sabía una, que usara la ‘B’, lo vacilón es que todo mundo me puso atención y se estallaron de risa cuando se lo dije.

“Le expliqué que eso fue lo que siempre me ayudó en la escuela, en el colegio y hasta en bachillerato. Yo tengo consciencia de que toda mi vida he bateado con la ‘B’ y las he pegado, se lo juro, no sé cómo, pero me ha ayudado mucho”, señaló.

Una vez que se dio cuenta que Max usó el bolado, Naty llamó a su mamá para contarle y se dieron cuenta de otra casualidad.

“En la tarde (del martes) yo tomé café con ella y estuvimos hablando de ayudar a la gente y cuando la llamé me dijo que viera lo que es Dios, nosotros hablando de colaborar y de alguna manera se hizo. Tengo una tía que vive en Cañas y lo vacilón es que la plata va a poder ayudar a la gente de donde ella vive”, aseguró.

“Yo le dije a Max que estaba loco por usar ese consejo en una pregunta de cinco millones, uno lo hace por doscientos mil, pero no con tanto dinero”.

— Natalia Rodríguez, presentadora

Rodríguez compartió su reacción al momento de ver el programa y mucha gente se ha identificado con ella, aunque no con el mismo bateo.

“La gente me ha escrito y me ha dicho que se sabían el mismo consejo, pero con la ‘C’ y yo ya estoy entrando en duda si fue que me confundí y lo cambié y por pura guaba salió la ‘B’ y ganó”, dijo muerta de risa.