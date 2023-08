Alajuelense acostumbró a Paula Chavarría a algo que no le hará gracia a los manudos

Paula Chavarría es periodista, presentadora de televisión y locutora.

La periodista Paula Chavarría sacó un tiempito este viernes para responder algunas preguntas que le hicieron por redes sociales.

Una de las cosas que le consultaron tuvo que ver con su equipo de fútbol: la Liga Deportiva Alajuelense.

El seguidor de la presentadora de televisión quería conocer por qué ella era manuda, y Pau no dudó en responder.

“Por mi familia. Todos son liguistas; mis papás son liguistas, todo el mundo. Solamente, mi abuelito por parte de mi papá es saprissista, y no logró que nadie se hiciera saprissista. Desde la cuna”, afirmó Paula mientras se maquillaba.

Hasta ahí todo bien, pero luego siguió hablando de su fiebre por la Liga y entre todo agregó algo que a los manudos no les caerá nada bien.

Paula Chavarría habla de Alajuelense

“Yo la verdad antes era muy fiebre, de que me enojaba y me peleaba y todo cuando perdíamos y así. ¡Ya no tanto! Ahora soy más objetiva, trato de no me haga enojar mucho el hecho de que perdamos o así; uno se acostumbra”, finalizó entre algunos gestos que hacía con su cara.

Paula, posiblemente, hacía referencia a las sufridas de la hinchada rojinegra por la falta de campeonatos, pues Alajuelense ya tiene varias campañas sin alzar el trofeo de campeón.

En el actual torneo al equipo manudo no le va tan mal, pues está de segundo en la tabla con 11 puntos.

