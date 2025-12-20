Alajuelense de luto a horas del decisivo partido contra Saprissa por sensible fallecimiento

La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento de luto este sábado tras confirmarse el fallecimiento de un excolaborador del club, pocas horas antes del crucial partido de la final contra el Deportivo Saprissa.

Liga Deportiva Alajuelense podría alzar este sábado su ansiada copa 31. Fotografía: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

¿Quién era el excolaborador fallecido?

Por medio de sus redes sociales, el equipo rojinegro informó sobre la muerte de su exfiscal Lázaro Broitman Feinzilber.

El exdirigente tenía 62 años, dato que fue corroborado por La Teja en el Registro Civil, donde ya aparece debidamente notificado su fallecimiento.

Mensaje oficial de Alajuelense

La institución manuda expresó su pesar con un mensaje publicado en Facebook, a nombre de todo el club.

“Mucha fortaleza a sus familiares y amigos”, escribió Liga Deportiva Alajuelense, en representación de sus futbolistas, Junta Directiva y personal administrativo.

Liga Deportiva Alajuelense anunció el fallecimiento con esta esquela. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Golpe anímico previo a una final histórica

La noticia llega en un momento clave para el equipo rojinegro, ya que este sábado disputará el segundo partido de la final del campeonato nacional en el estadio Alejandro Morera Soto.

Si Alajuelense logra la victoria ante Saprissa, podría alzar finalmente su título número 31, un objetivo largamente esperado por su afición.

Hora y transmisión del partido

El encuentro decisivo se jugará este sábado a las 7:00 p. m. y será transmitido por FUTV.

