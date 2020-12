Todos brincando como locos. Sinceramente, en los últimos minutos yo me fui a meter al baño un toque porque quería enfriar la mejenga (risas), me metí como cinco minutos y como faltando tres minutos para que pitaran salí porque sabía que ya no nos empataban (risas). Un gol que cayera de Heredia y pues se ponía la situación más tensa, durante todo el partido fue pura tensión, realmente fue muy sufrido hasta el puro final.