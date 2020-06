“No se quiso denigrar a Alajuelita, lo que pasa es que la gente no la escucha bien. Las parodias no están prohibidas y yo toda la vida las he hecho, por eso quisimos denunciar un poco la irresponsabilidad de algunos, la letra no ofende a nadie, eso sí, yo llamé a Víctor Hugo para decirle que usé la canción y me dijo que no había problema, que él entendía lo que nosotros hacemos”, dijo Sáenz.