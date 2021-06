“Ayer al ser las 2:30 me llamaron de Ministerio de salud, yo estaba afectado de la respiración por la tos, inmediatamente me ordenaron que corriera al centro de salud más cercano porque no me escuchaban nada bien... Yendry Sánchez, mi princesa se puso la diez y me llevó prácticamente arrastrado porque yo no tenía fuerzas, se los juro no podía ni caminar por la falta de aire. Llegando al Ebáis no aguantaron nada y nos dieron la noticia que no queríamos escuchar: ‘muchacha usted puede irse para su casa, él necesita traslado urgente al Calderón Guardia’”, relató.