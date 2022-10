Alex Alvarado habló con Keyla Sánchez sobre el disfraz y otras cosas...

Alex Alvarado dice que el traje le salió en ocho rojitos, con Cacique y todo. Instagram

El periodista y creador de contenido Alex Alvarado no se arrepiente de haber usado un disfraz con la cara de Keyla Sánchez, a pesar de que la presentadora de Calle 7 le pidió antes que no lo usara.

En redes sociales se viralizó el traje que usó Alex para una fiesta que dio en su casa para celebrar Halloween.

Al igual que Bryan Ruiz que se vistió de Bad Bunny, de Marcia Saborío que imitó a Choché Romano y de Mario Chacón que simuló ser Jafet Soto, el presentador de VM Latino hizo lo suyo con la ramonense, aunque al parecer, sí se molestó al ver el atuendo.

Keyla publicó en sus redes sociales un mensaje diciendo que para brillar no hay que opacar a nadie y pidió que “oremos por todas esas personas que están llenas de vacíos, tristezas y (des)amor, que pueden querer o anhelar algo de nuestra vida, que hacen ruido para hacerse notar”.

Alex habló con La Teja sobre esa respuesta y todo lo que ha ocurrido en torno a su disfraz.

La respuesta de Keyla Sánchez al ver el traje de Halloween de Alex Alvarado

-¿Ha hablado con Keyla?

Sí, ella me escribió. La historia fue así, yo hice un TikTok el sábado y dije que me iba a disfrazar de ella y me mandó un mensaje.

-¿Qué le dijo?

Que ya era mucho, que no hablara de ella y más cosas. No me dijo nada feo, más bien que yo era muy talentoso, pero que no perdiera mi tiempo hablando de ella.

-¿Usted qué le respondió?

Nada, porque eso fue un día antes de que me disfrazara de ella y ya no tenía tiempo de echarme para atrás con el disfraz. Sí, me han mandado mil veces las historias que ella publicó donde manda bendiciones y dice que para brillar no hay que opacar a nadie más, entonces evidentemente le molestó, pero después de que me vio disfrazado, no me ha escrito.

-¿Fue una burla o una falta de respeto como ella lo puso en la historia?

Para nada, es comedia, humor, que es lo que yo hago en mis redes sociales hace tiempo. De hecho hasta di un mensaje positivo, de que si toma, no maneje. La verdad siento como que ella se lo toma demasiado personal y yo no le quise faltar el respeto.

-¿Le va a responder el mensaje?

Sí, le voy a responder el mensaje de que lo del disfraz no se va a repetir, pero también le voy a decir que ser la persona más seguida y popular del país tiene sus pro y sus contras porque yo no voy a dejar de hablar de ella. Si sigue metiendo las patas o haciendo cosas positivas, es muy probable que lo haga. Yo soy creador de contenido y comunicador, entonces mentira que ella me va a obligar a no hablar más de ella.

Además, siempre lo he hecho de manera respetuosa, hay otros creadores de contenido que se expresan muy feo o que usan malas palabras en sus videos, yo solo le voy a decir que lo del disfraz no vuelve a suceder pero voy a tener que seguir hablando de ella porque es un figura pública y viral y yo hablo de esas personas.

-Aparte de eso, la gente quiere saber de ella...

Sí, exacto, a fin de cuentas más bien siempre la hago más famosa en mis redes. Tengo videos donde hablo de ella que tienen más de un millón de visualizaciones, entonces una por otra y como le digo, yo nunca afirmo algo que no sea que no es cierto, tampoco la he insultado, mi línea es sin pelos en la lengua pero sin faltarle el respeto a nadie.

-¿Qué opina de que ella se moleste porque hablen de ella?

Siento que se debería tomar esto con humor, porque en países como México es muy común. Que Galilea Montijo metió las patas, y la gente se disfraza de ella, lo que pasa es que en Costa Rica no se había visto, ya lo hice yo, me costó mil colones la impresión de la cara y siete mil el Cacique y de verdad no fue en mal plan, ni para hacerla sentir mal.

A ver, sabemos que lo que pasó (el accidente) no tuvo consecuencias para ella. Ya tiene otro carro de 40 millones y le fue muy bien, si eso le hubiera pasado a Erick de La Teja o a Alex Alvarado, las consecuencias hubieran sido diferentes, todos sabemos que ella tiene privilegios que usted y yo no tenemos.

Alex Alvarado siempre lo piensa mucho para seleccionar su disfraz. Cortesía.

-¿Teme que el problema se haga más grande?

No, no, espero que todo quede ahí. Yo le voy a decir que seguiré hablando de ella porque es una persona muy popular en el país. No me arrepiento porque siento que no le falté el respeto. Yo no creo que Choché haya llamado a Marcia Saborío para reclamarle, más bien yo desearía que alguien algún día se disfrace de mí.