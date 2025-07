Alex Badilla aclaró por qué se hizo pasar por muerto

Alex Badilla, cantante e influencer, anunció que se viene con una nueva era como artista. (redes/Instagram)

Alex Badilla decidió anunciar que había muerto como parte de una estrategia publicitaria para dar a conocer a sus seguidores que en unos días estrenará su nuevo tema musical y que será como resurgir en la música.

Sin embargo, la campaña de expectativa del cantante no fue bien vista por muchos usuarios de las redes sociales, quienes lo criticaron por ponerse a “jugar” con el tema de la muerte.

El artista hasta recreó con un grupo de amigos su funeral y elaboró la portada de un periódico donde puso una esquela donde anunciaba su supuesto fallecimiento.

El joven ramonense aclaró que esa fue la forma en la que quiso contarle a su público que el artista que conocieron del 2019 al 2025 ya quedó en el pasado y que, a partir del 17 de julio, cuando estrene su nuevo tema, verán un cantante totalmente renovado y con más ganas y fuerzas por triunfar en la música.

Alex Badilla anunció así que se murió

“Es todo un tema, vengo con nueva canción, pero vengo renacido, viene una nueva era de Alex Badilla, muy distinta a la de antes, entonces era como, digamos, más que todo artísticamente, demostrar que ya ese Alex que pasaba por depresiones, por tristezas, por inseguridades, ese Alex que tenía que llamar la atención para tener una aceptación, para que lo vieran, que ese Alex ya murió, que ahora es un Alex que se siente superconforme con su piel, con quién es, con su género fluido, y que ahora entonces viene como a demostrar de qué está hecho y para todo lo que estos años nos sirvieron para ser más fuerte que antes”, explicó.

Alex Badilla grabó un video con un grupo de amigos como si estuvieran en su funeral entrerando al viejo Alex Badilla. (redes/Instagram)

Badilla agregó que no es que esté jugando con la muerte, como algunas personas le han puesto en redes sociales, sino que simplemente grabó el video simulando su funeral porque siempre se han caracterizado por ser muy diferente y arriesgado.

De hecho, aclaró que dicho videoclip no tiene que ver con su nueva canción, llamada “El último trago”, que es original del mexicano José Alfredo Jiménez, pero que él conoció a través de la voz de la costarricense Chavela Vargas.

Será en los próximos días cuando mostrará al “nuevo” Alex y lo hará en medio de una fiesta que hará en el bar Oasis, en la calle de la Amargura.

“La escencia es la misma, sigo siendo Alex, el Alex que va a brillar, que se quiere comer el mundo, de que no le importa lo que digan. Creo que antes estaba como más arraigado a eso de que estoy luchando porque me acepten, estoy luchando porque me vean, estoy luchando porque no me afecten las críticas, ahora es como un Alex que ya aprendió a lidiar con todo eso y que simplemente ahora la música la quiere para divertirse, porque ya sanó y quiere experimentar muchos géneros, quiero experimentar cosas que me gusten, que tal vez ya no es como que me importen los charts (gráficos de tendencia) o como que me importe si la canción pega o no, sino que lo hago simplemente porque quiero experimentar hasta dónde puedo llegar con mi creatividad”, señaló.

Alex Badilla hizo su propia esquela para anunciar en sus redes sociales que había muerto. (redes/Instagram)

Badilla tenía como dos años alejado de la música, pues estaba dedicado a levantar su salón de belleza y a la creación de contenido en sus redes, pero ahora se dedicará a grabar parte de las 19 canciones que ha compuesto en este tiempo.

Nada conveniente

La sicóloga de familia María Ester Flores mencionó que el tipo de marketing utilizado por el cantante para dar a conocer que el antiguo Alex Badilla murió le pareció de “mal gusto” y “nada conveniente” porque siente que más bien puede causar un efecto equivocado o negativo de parte de quienes lo siguen.

Es decir, podía provocar el efecto contrario al esperado por el artista como ocurrió cuando en La Teja dimos a conocer que circulaba una esquela anunciando su muerte.

Según explicó Flores, lo mejor era simplemente decir “estoy cerrando un ciclo”, “estoy superando un duelo”, “estoy superando a ese otro”, que utilizar un tema tan delicado para llamar la atención del público.

“Es arriesgado hacer este tipo de marketing jugando con sentimientos tan significativos como es la muerte y hacer una esquela, aunque sea un marketing que es morboso, nadie en sus cinco sentidos se burlaría de una situación de duelo o de muerte, nadie se burlaría de esas cosas, o sea, a nadie se le ocurriría ni hacer una broma familiar con la esquela de alguien porque la muerte como tal es un momento muy doloroso para cualquiera, entonces no lo considero conveniente a nivel sicológico hacer ese impacto de primera entrada”, mencionó.

Alex Badilla ha sido el primer tico gay que ha salido en la revista Playboy de México. (Cortesía/Archivo/Cortesía/Archivo)

Desde que Alex Badilla surgió en las redes sociales y dio a conocer que se dedicaría a la música, siempre ha sido señalado por su forma de ser notorio o de llamar la atención de su público.