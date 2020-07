Fue demasiado raro porque primero pensé que era mentira y no me lo cría hasta que ya me llamó la misma producción, la encargada se llama Margarita, y me comentó del proyecto, de cómo iba a hacer, de qué iba a tratar y sobre los famosos que estuvieron en Estados Unidos, entonces, yo dije: ‘¡Wow, esto es real!’ Luego me metí en la página y vi que hay varios chicos participando y me contacté con ellos, me dijeron que esta es una superoportunidad y que los premios son superbuenos. Y yo dije: ´pues nada pierdo’, y aquí estoy dándolo todo.