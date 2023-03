Alex Badilla “estafó” a varias personas usando el SINPE móvil

Alex Badilla quiso demostrar que es fácil engañar a la gente. Instagram

El influencer y cantante Alex Badilla se puso a “estafar” con uno de los timos del SINPE Móvil y lo contó como si nada en su cuenta de Instagram

Pero no piense mal del ramonense, porque en realidad lo que hizo fue demostrarle a varios de sus amigos lo fácil que es caer en esa trampa que están utilizando algunos bichos.

Alex contó que a él se la aplicaron primero y que no podía creer el tipo de engaño que usan ahora para ganarse de la plata fácilmente.

El influencer les mandó varios mensajes con los supuestos SINPE Móvil a sus amigos. Instagram

Él mencionó que tenía una amistad que le debía dinero y que cada vez que le cobraba le decía que ya le había hecho el SINPE; sin embargo, le extrañaba que el dinero no se veía reflejado en su cuenta bancaria aunque sí le enviaba el mensaje del supuesto depósito.

“Yo decía: ‘Seguro es problema del banco’, haciéndome la muy taruga, pero hoy descubrí cómo esta persona es capaz de estafar a los demás haciéndoles creer que les está pagando por medio de SINPE móvil”.

El cantante compartió algunos de los pantallazos que envió y que le enviaron a él. Instagram

“Pongan mucha atención: Nada más escribe el mensaje de texto y lo envía, entonces, una dice, ‘pues ya cayó el SINPE’. No señor, cuando a uno le hacen un SINPE móvil le tiene que salir que el banco se lo está haciendo, no la persona directamente, y ustedes dirán: ¡Mor, es obvio!, pues bueno, para muchas personas no es obvio porque yo hoy me di la tarea de estafar a varias personas haciéndoles creer que yo les estaba haciendo un SINPE y cayeron redondas, así que sssh (señal de silencio)”, explicó.

Alex mencionó que lo hizo para que más personas se dieran cuenta de la estafa y que no se confíen si solo les mandan un mensaje avisando que el depósito está hecho.

Obviamente, a sus amigos que les mandó el mensaje no les pasó ni quitó ningún dinero.