Alex Badilla estuvo alejado de las redes por una situación familiar muy delicada que decidió contar

Alex Badilla, cantante y maquillista, está dedicado a su salón de belleza y hacer presentaciones artísticas. (Redes/Instagram)

El cantante y maquillista Alex Badilla confesó que enfrentó una dura situación familiar que lo tenía muy triste.

De hecho, eso y su salón de belleza que abrió en San Ramón lo tenían algo alejado de las redes sociales.

El influencer contó que hace tres meses recibió la dura noticia que hizo que se preguntara una y otra vez: “Dios, ¿por qué?”.

Alex contó que hace tres meses su mamita fue diagnosticada con cáncer de seno y esa dura noticia le cayó con balde de agua fría.

Alex Badilla vivió un momento muy duro a nivel familiar

Según explicó, hace poco tiempo perdió una allegada a la familia por dicha enfermedad y hay otra familiar que también está pasando por el mismo proceso.

“Yo obviamente me puse a llorar (cuando le dieron la noticia de su mamá), se me cayó el mundo encima, fue un balde de agua fría. Luego me llamó mi mamá muy triste, mi hermanita también, pero mi mamá siempre ha sido una persona resiliente, que le hace frente a la vida y es de esas mujeres que yo admiro con toda mi alma y con todo mi corazón”, mencionó en sus historias de Instagram.

El artista señaló que no fue un proceso para nada fácil de llevar a nivel familiar por el “miedo, la angustia, la preocupación”, pero que su mamá decidió seguir con todo el proceso.

“La semana pasada la operaron de cáncer de seno y hoy en día está en recuperación y totalmente al 100%”, contó.