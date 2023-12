Alex Badilla habla sin tapujos sobre el estado de su salud mental

Alex Badilla, influencer y cantante habló sin rodeos sobre su salud mental. (Foto de Instagram)

El influencer y cantante Alex Badilla habló sin rodeos sobre el estado de su salud mental, a través de un emotivo mensaje sobre la lucha personal que ha atravesado durante este 2023 contra la ansiedad que padece.

El video que circula en el TikTok del maquillista resume el proceso que ha tenido que llevar para entender su situación.

“Para nadie es un secreto que la salud mental es un tema que ha afectado mi vida durante muchos años, es un tema con el cual he tenido que lidiar, creo que me ha afectado aún más de lo que yo mismo me imagino.

“Voy a tocar este tema de la forma más transparente que pueda, me da pena hablar de esto, pero tal vez le pueda ayudar a alguien”, contó.

El influencer confesó que cuando tenía ataques de ansiedad, el deseo de acabar con su vida se volvió constante.

El influencer recuerda que decidió buscar ayuda psiquiátrica después de una noche en la cual tuvo un ataque de ansiedad y ninguno de sus amigos pudo asistirlo, eso lo hizo aceptar que requería ayuda.

Desde entonces se ha mantenido bajo supervisión médica y eso le ha ayudado a sanar su corazón y entender su situación, así como por qué estaba atravesando esta situación.

“A mí me lo que me recetaron fue sertralina y eso cambió mi vida, empecé a dormir mejor, a controlar mis emociones, yo decía que así se siente la gente normal”.

Aquí le compartimos el video completo de todo lo que le comentó Alex Badilla a sus seguidores.