Alex Badilla muestra cómo ha cambiado una parte de su cuerpo después de hacerse algunos arreglitos

El influencer Alex Badilla mostró sus cambios. Instagram

El influencer Alex Badilla dejó con la boca abierta a sus seguidores al mostrar unas fotos de cuando era un adolescente y como está actualmente gracias a los arreglitos estéticos que se ha hecho.

Mediante sus historias de Instagram, Badilla contó que gracias a la mano de una doctora de confianza quedó como una muñeca.

“Yo no era feo, era difícil de ver y ahora me veo natural. Yo no miento, me he hecho el mentón, labios, pómulos”, comentó.

Y a pesar de que sus cambios han sido pocos, después de la época del colegio, sí se nota una gran diferencia, con la cual ahora se ve mucho más cómodo y seguro.

Asimismo, aprovechó sus redes y le dio un consejo a sus seguidores, al contar que a la gente le da miedo ir a hacerse arreglitos; sin embargo, añadió que en manos de un especialista los procesos estéticos son más satisfactorios.

Alex Badilla mostró su gran cambio. Captura