Ya inició el mes del orgullo gay y Alex Badilla prepara una gran sorpresa para la comunidad LGTBIQ+.

El cantante e influencer fue elegido para grabar el Himno de la Diversidad que será presentado en la próxima entrega de los premios Pride Award 2023, que se realizarán en el cine Magaly, el próximo el 6 de junio.

El ramonense estuvo esta semana metido en el estudio grabando la canción abrazado a una bandera multicolor.

Alex dice ser orgullosamente gay y en un posteo que hizo el viernes anterior confesó haber sufrido mucho en su niñez por ser “diferente a los demás”.

“Este mes se celebra en el mundo un día muy especial, tal vez hace unos años no lo entendías y sé que lloraste mucho, pero hoy quiero verte con orgullo. Sé que lloraste porque en tu escuela nunca te entendieron y que lloraste porque en tu casa tampoco, que te dolía no encajar y preferías estar solo en tu cuarto viendo tele que afuera siendo el último al que escogían para todo. Sé que maquillarte y salir a la calle fue una de las batallas más grandes que ganaste y sé que cuando te golpearon ‘sin razón alguna’ ese grupo de personas fueron tus pesadillas más dolorosas. Sé que te dejaron fuera de muchos lugares ‘porque tú debes ir al infierno’, pero yo me siento orgulloso por ti. Aunque tuviste días que te cortaste por el dolor, ya pasó, ahora brilla y siéntete orgulloso de quien eres”, escribió.

El año pasado Badilla se declaró del género fluido, es decir que no tiene género porque no se considera ni más hombre ni menos mujer.