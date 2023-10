Alex Badilla recordó su foto en Playboy e hizo una sorprendente confesión

Alex Badilla, revista Playboy México. Cortesía

Hace unos días el influencer y cantante Alex Badilla recordó que hace tres años se convirtió en el primer tico y chico del género fluido en salir en la revista Playboy México.

El ramonense salió desnudo en las páginas centrales de la revista para adultos de la edición de noviembre-diciembre que fue dedicada a la comunidad LGBTQ+.

El mismo editor de la revista en México nos había confirmado la noticia y, según nos dijo en una entrevista que publicamos en el 2020, la historia de Alex les pareció muy atractiva y por eso lo contactaron para que saliera en esa edición.

Badilla trajo a su memoria ese momento hace unos días en sus redes sociales y escribió que recordar aquel capítulo le trajo “nostalgia” y que a la vez lo hizo sentir “muy orgulloso de mi mismo porque pasé de ser el chico más feo de mi escuela a estar en la revista para adultos más famosa del mundo”.

“Recuerdo que a mis 17 años tenía escondido un labial en una caja de celular, cuando me lo aplicaba yo era el chico más feliz del mundo y con él tuve que luchar contra la sociedad, contra el bullying, contra mi familia y hasta con la iglesia a la que asistía”, escribió.

El influencer mencionó además que, a pesar de todo eso nunca se dio por vencido ni cambió su forma de ser por los demás hasta que le llegó el momento de brillar con luz propia.

“Para muchos yo era el chico raro que se maquillaba y así tuve que salir a pedir trabajo, fui a salones, fui a agencias, fui a canales, pero todos me cerraban la puerta porque yo era demasiado extravagante para sus gustos, porque los chicos no se maquillaban, porque un hombre no usaba tacones o se pintaba las uñas, según esta sociedad, pero saben, nunca me rendí, no dejé de luchar por mi identidad, no dejé que las personas me cambiaran, seguí siendo yo hasta que brillé con mi luz”, publicó.

Alex Badilla asegura que ahora aquellos que le dieron la espalda o le cerraron la puerta en la cara ahora más bien lo buscan para que sea imagen de su marca.

“Nunca cambies por agradar a los demás”, concluyó.