Alex Badilla revela la razón por la que no puede tomar ni una gota de alcohol

Alex Badilla contó lo mal que la pasaba.

El influencer y cantante Alex Badilla hizo una confesión que dejó impactados a sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, el creador de contenido compartió un video donde contó que celebraba seis años de mantenerse sobrio.

“No fue una decisión que yo tomé, fue porque la vi fea, hace seis años caí en el hospital con un virus en mi hígado; y si hoy en día tomo alcohol se me puede volver a activar y puedo caer en el hospital o incluso conocer a Marilyn Monroe en el cielo”, comentó.

Badilla les expresó a sus seguidores que celebraba en grande ya que tenía seis años sin tomar una gota de alcohol.

“No ha sido nada fácil, no voy a hacer hipócrita porque el alcohol era como mi primer amor, eran tiempos donde me sentía solo, rechazado, sentía que no calzaba en ningún lado, entonces buscaba el alcohol, este me recibía con los brazos abiertos y me hacía olvidarme de todo, me sentía especial, hacía nuevos amigos, lloraba, bailaba, era yo, pero al día siguiente era mi peor enemigo, no me daba ‘goma’, me daba un bajonazo y una crisis existencial”, agregó.

El conocido cantante además contó que cada vez que tomaba, se sentía muy mal al punto que no quería salir de su cama.

“Me sentía como en un agujero negro, la única solución que encontraba era caminar para sudar la ansiedad, pero si paraba sentía que me desvanecía”, contó.

El creador de contenido Alex Badilla celebró en grande seis años sin alcohol. Captura.

Badilla a pesar de que estaba celebrando, expresó que hay días en los que le desea agarrar un botellita y tomarla.

El joven, además comentó que como él trabaja en eventos y actividades, la gente le ofrece copas; sin embargo las tiene que rechazar.

“La gente le ofrece y le dice a uno que nada va a pasar, pero no se puede. Por eso si alguien les dice que no puede tomar no insistan, ni lo presionen, eso se llama respetar”, añadió.

Con su celebración Badilla aprovechó y le dejó un mensaje a sus seguidores: “Esta vida es dura y hay que agarrarle el gusto. Espero que si ustedes están pasando por una situación en la cual tienen una adicción, por favor ponganle la raya, no esperen a que la vida sea la que la ponga, porque es más duro.

El influencer al final del video agregó dos fotos, una de las últimas fiestas que se pegó y una como se ve actualmente y, definitivamente sí hay un cambio bastante grande.

Muchas felicidades a Alex que a pesar de todo lo difícil que le ha tocado pasar no se ha dado por vencido.