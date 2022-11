Alex Badilla se declara del género fluido y pide que lo respeten

Alex Badilla dice que él no se define ni como hombre ni como mujer. Instagram

Alex Badilla decidió sincerarse con sus seguidores y a través de un video confesó que está sufriendo ataques de ansiedad y que está harto de que le vivan preguntando si se define como hombre o mujer.

El influencer y cantante asegura que él siempre ha estado muy seguro de lo que es y lo que le gusta, pero que la gente a su alrededor y hasta dentro de la misma comunidad gay lo viven señalando y diciéndole que “ya es hora que se ponga senos”, “que empiece a tomar hormonas” o “que se opere sus genitales” y que eso lo tiene cansado.

“Ha llegado un punto en el que ya lo hacen como con maldad, como tratando de empujarme a hacer algo que yo no quiero ser o no estoy seguro de ser, pero la gente viene como empujándome, como empujándome... Como que ya pasé esto una vez, cuando tuve que salir del closet y ahorita la gente quiere empujarme a hacer esto de una manera en la cual ni yo me lo había replanteado, hasta ahora que de tanto que me lo han dicho yo tuve que sentarme y me dije: ‘pues bueno, ¿será que yo realmente quiero transicionar, realmente será que yo quiero ser mujer?’, y hablé con varias amigas trans sobre cómo fue su proceso, ¡wow! mi admiración total porque es salir dos veces del clóset”, relató.

Alex agregó que él al final está feliz tal y como es y que se define como de género fluido y que aún no entiende por qué lo juzgan o por qué no entienden que no pueda tener un género definido.

“Hay días en los que no tengo un género, simplemente soy yo Alex Badilla. (Es) como un acoso de que tengo que transicionar sí o sí porque para la gente no existen intermedios, o eres hombres o eres mujer (...). Realmente ha sido como un infierno total porque es como todos los días antes de preguntarme mi nombre o cómo me siento o cómo estoy es ¿qué soy? si hombre o mujer y es tan difícil que entiendan que soy del género fluido”, agregó.

Alex pidió que respeten su decisión y que simplemente lo dejen ser feliz tal y como es porque además no le hace daño a nadie.