Alex Badilla se refirió a lo cerca que estuvo de entrar a Tu cara me suena

Alex Badilla, influencer y cantante. Instagram

Hace unas semanas les contamos que el maquillista y cantante Alex Badilla estaba en la mira de Teletica Formatos para integrarse al nuevo elenco de Tu cara me suena para esta temporada.

Aunque canal 7 no ha oficializado los nombres de los diez participantes de este año, ya sabemos que el también influencer fue descartado.

Él y la exmiss Costa Rica Elena Correa, así como la cantante Yoko G, formaron parte de un convivio que organizó el canal del trencito días atrás, junto a otras caras conocidas para sacar de ahí a los participantes.

Este viernes, en su cuenta de Instagram, el ramonense se refirió al programa y no solo confirmó que fue llamado por la producción, sino que es cierto que quedó fuera de los seleccionados.

“En la vida tenemos que tener algo claro, todo pasa por algo y si no pasa también es por algo. Me la pasé increíble estos días en Teletica y saben, no es el fin de algo, al contrario, es el inicio de muchas cosas junto a este canal”, publicó.

Es decir, Alex no está dolido con la productora Vivian Peraza por no elegirlo para esta temporada, sino que más bien está feliz con el acercamiento que tuvo con la televisora porque al parecer, muy pronto lo veremos en algún otro programa.

Entre las caras que veremos salir del transformador a partir del próximo 7 de abril, que inicia la nueva temporada, están: Elena Umaña, Gustavo “Tavo” Gamboa, Jonathan Samuel, Brian Cálar, Niah, Jecsinior Jara, Alita Salazar, Ramzii, Rosibel Carvajal y Bryan Villalobos.

Todos ellos también fueron al convivio que hizo el 7, donde los conocieron más a fondo y vieron cuál servía más para cada caracterización que tienen planeada.