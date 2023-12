Alex Badilla también le tiró a la Teletón

El cantante Alex Badilla le tiró a la Teletón por dejarlo vestido y alborotado y cancelarle su presentación a última hora.

El artista aprovechó todo el despelote que hubo con las Drags Queen para quejarse de que en el 2018 le hicieron lo mismo a él, ya que le cancelaron la presentación a último minuto.

Según contó el ramonense en su cuenta de Facebook, en el 2018 lo contactaron para presentarse en la maratónica y hasta le pidieron que hiciera publicidad en sus redes sociales sin imaginar lo que le iban a hacer.

“En el momento en el que iba a salir a escenario, la producción me bajó diciendo que no era correcto que: ‘un mae maquillado no era apto para salir en este tipo de programa familiar’ y, literalmente me sacaron del lugar. Claramente, solo me utilizaron. Si me preguntan, no volvería a estar en ese programa en Costa Rica porque jamás olvidaré ese día”, fue parte de lo que publicó.

El influencer aseguró que nunca recibió una disculpa, pero que eso no lo hace pensar mal de la causa benéfica de la maratónica y más bien pidió a sus seguidores apoyar a la Teletón cada año por el bien de los niños del país.

Alex Badilla se quejó de la Teletón.

Su queja surgió luego de que durante la semana trascendiera que un grupo de Drags Queen se iban a presentar por primera vez en la Teletón, pero después de anunciarlos con bombos y platillos los sacaron de cartelera por “presión” de algunos sectores, como los medios e iglesias evangélicas, tal y como lo dieron a conocer los miembros de la comunidad gay.

Alex Badilla también se quejó que en la televisión nacional, como en programas como Tu cara me suena, han salido hombres vestidos y maquillados como mujer, por lo que no entiende porque a él y ahora a sus amigas drags no las dejaron presentarse en televisión nacional.