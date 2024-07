Alex Badilla tuvo que pedir perdón por polémico cartel que levantó en la marcha de la diversidad

Alex Badilla es un cantante costarricense. (Instagram)

Alex Badilla desató un polvorín en sus redes por un cartel que levantó en la marcha de la diversidad del domingo pasado, y por el que tuvo que pedir perdón porque mucha gente se sintió ofendida.

El controversial cantante asistió a la actividad, que celebra el orgullo de la comunidad LGTBIQ+, vestido completamente como mujer y, en medio de la multitud, se encontró un afiche que le gustó tanto que se lo pidió al dueño para tomarse una foto.

LEA MÁS: Marcha de la diversidad: “Amamos diferente pero somos personas comunes y corrientes”

Badilla alzó un cartel que llevaba impresa la cara de la cantante Taylor Swift sobre una imagen de la Virgen María y alrededor de ella la frase: “Cause hate never made anybody less gay”, que en español significa “porque el odio nunca hizo a alguien menos gay”.

No fue la expresión por la que Alex se ganó las críticas y desaprobación, sino la imagen, pues muchos seguidores del artista reaccionaron molestos porque consideraron una ofensa a la religión católica.

Debido a eso fue que este martes, Alex Badilla publicó una disculpa en Facebook.

Alex Badilla levantó este cartel en la marcha de la diversidad y generó muchas críticas. (Instagram)

LEA MÁS: Marcha de la diversidad: Educadora lucha contra los prejuicios de los papás de sus estudiantes

“Hasta aquí el tema; de corazón, nunca fue mi intención ofender a nadie con el cartel o irrespetar las creencias de los demás, ya que siempre hablo sobre el respeto, el aceptar y amar a los demás. Si me conocen saben que amo a las chicas del pop más que a nada en el mundo y que son mis patronas. Por eso al ver el cartel de Taylor y la letra de su canción: “el odio nunca hizo a alguien menos gay”, obvio corrí a tomarme una foto. En el momento de la adrenalina y la emoción no pensé en las consecuencias de ofender o lastimar a alguien. Un abrazo y perdón”, escribió Badilla.

Alex volvió a compartir la polémica foto con el mensaje y mucha gente le siguió diciendo que lo que hizo fue una “gran falta de respeto”.

LEA MÁS: Marcha de la diversidad: Un papá les regala abrazos a quienes son rechazados en sus hogares