Alex Badilla y Melissa Mora: ¿el dúo soñado?

Alex Badilla y Melissa Mora: 'somos la voz de la generación'

Un par de ramonenses que siempre dan mucho qué hablar promete ser “la voz de la generación”...

Bueno, por lo menos eso es lo que dice el maquillista y cantante Alex Badilla, quien este domingo subió a su perfil de Facebook una foto en la que sale apercollado con la modelo Melissa Mora y la leyenda: “Con mi Meli Mora somos la voz de la generación”.

Alex Badilla y Melissa Mora

Badilla, de quien se dice que estaría en la nueva temporada de "Dancing with the stars", el programa de baile de canal 7, es cantante, como Melissa, e igual de popular que ella. En junio lanzó su primer sencillo, que se llama “Voy a brillar”.

"La mejor voz de la generación"

De esa manera se convirtió de inmediato en el pique de Meli, sobre todo en cuanto a comentarios poco favorecedores. La reina del “bam bam” tiene competencia, pero no rivalidad porque la foto subida por Alex deja ver que se llevan muy bien.

[ A Meli le salió pique bravo. ]

De hecho son amigos desde hace y, aunque no se ven con la frecuencia deseada, cuando lo hacen disfrutan un vinito para matizar una buena conversada.

Meli fue una de las primeras en escuchar la canción ("Voy a brillar") y me dijo que le encantaba. También me advirtió que iba a haber mucha gente que me iba a criticar y a querer hundirme. Me dijo que me preparara", le contó Badilla a La Teja el mes pasado.

Estas fueron algunas de sus presentaciones en la tercera temporada de Tu Cara Me Suena.