Alex Costa se cansó de hacer enemigos por su papel de juez

Alex Costa participó de las cinco temporadas anteriores de Tu cara me suena. Foto: Alejandro Gamboa Alex Costa participó de las cinco temporadas anteriores de Tu cara me suena. Foto: Alejandro Gamboa (Alejandro Gamboa Madrigal)

Alex Costa ya no estará más como juez en los formatos de Teletica, ya que decidió no participar más en “Tu cara me suena” y “Dancing with the stars”.

El palmareño contó que decidió renunciar porque lo suyo es hacer reír a la gente y estos programas muchas veces le imposibilitaban realizar su brete como comediante debido a los horarios.

Además, confesó que venía analizando esta decisión desde hace dos años, porque está cansado de echarse de enemigos a los propios participantes y a sus seguidores debido a los puntajes que les daba.

“Yo empecé mi carrera haciendo imitaciones, entonces el criterio lo tengo, pero simplemente ya no quiero ser más juez. Hay gente que participó en Tu cara me suena que llegaron siendo mis amigos, con proyectos juntos, y que se fueron del programa sin hablarme y que todavía no me hablan ni les hablo (no quiso dar nombres). Si el participante no entendía mi rol de juez y quería que siempre le diera diez por ser mi amigo, ahora imagínese el público”, mencionó.

Bretes en el extranjero

Alex contó que en setiembre tiene pactado viajar a Miami, Orlando y Nueva York donde realizará varias presentaciones con su personaje de JuanKa Galindo y ese mismo mes se estrenará la nueva edición del reality de imitaciones de canal 7, por lo que el asunto se le complicaba.

También tiene otras propuestas para presentarse en Nueva Jersey, Estados Unidos; en Monterrey, México y en República Dominicana en los próximos meses, por lo que de haber continuado como juez los tendría que rechazar si se concretan.

Teletica anunciará en los próximos días quién sustituirá al comediante como juez. Foto: John Durán Teletica anunciará en los próximos días quién sustituirá al comediante como juez. Foto: John Durán (John Durán)

“Modestia aparte, yo soy el comediante que más actividad internacional hago del país y tengo cosas pendientes, festivales a los que me han invitado, por lo que estando en alguno de los programas se me limitaría participar, entonces, en este momento aunque la plata me sirve (el pago del canal), porque está fea la cosa aquí, lo mío es hacer reír a la gente como comediante y aunque no tengo nada fijo en el extranjero sí tengo varias propuestas que se pueden ir madurando”, dijo.

El humorista aseguró que de momento está de fijo su participación en “El Chinamo” en diciembre y que espera volver con la segunda temporada de su serie “JuanKa ido del cielo”.

“Tu cara me suena” está para estrenarse en setiembre y en los próximos días Teletica Formatos anunciará quiénes serán los participantes de esta sexta temporada así como, los jueces.