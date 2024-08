Alexander Acha nos dio detalles de su concierto en Parque Viva junto a Yuri

El cantante Alexander Acha dice estar encantado de volver a cantar en Costa Rica.

El cantante mexicano Alexander Acha dice estar muy emocionado de reencontrarse con el público tico después de tantos años sin venir al país.

El hijo de Emmamuel se presentará este sábado 10 de agosto junto a Yuri en un concierto bajo el sello Música con amor, que se realizará en Parque Viva, en Alajuela.

El intéprete de temas como “Te amo”, “Amiga” y “Será porque te amo” conversó con La Teja previo a esta presentación, la cual promete generar muchas emociones a los asistentes.

- ¿Qué pensó cuando le dijeron que venía a reencontrarse con el público tico?

Me puse muy feliz, me encanta. La verdad es que a mí me gusta mucho Costa Rica, es un país hermoso, una gente linda, alegre, cálida; es un país que está en paz, que usted tiene seguridad, es un país bonito, que tiene buen chocolate, buen café, mujeres bonitas, gente buena, decente, amigable y eso hace que sea un país hermoso. A parte de su biodiversidad, la naturaleza, y las playas que son increíbles.

- ¿Qué significa compartir este concierto con Yuri?

Ya he tenido la oportunidad de cantar en el mismo escenario con ella. Yo canté en un álbum que hizo, un tema que se llama “Al final”, que hizo mi papá (Emmanuel), y luego en un concierto, en una celebración o un aniversario que tuvo aquí en México, cantó ella y luego yo. También tuve la oportunidad de grabarla para una película porque cantó una canción junto a Francisco Céspedes y yo fui el productor musical de esa película. La canción se llama “Qué hago contigo”, entonces tuve el privilegio de poderla grabar y de dirigirle la voz que nada tuve que dirigirle, porque es increíble escucharla con ese vozarrón que tiene y hasta ahorita repetimos una colaboración en este concierto, estoy muy emocionado.

Las entradas para el concierto de Yuri y Alexander Acha las puede conseguir por medio de eticket.cr. Los precios van desde los 39.000 hasta los 79.000 colones.

- ¿Por qué no han hecho una colaboración musical juntos?

No sé, es una buena pregunta, esa es la ironía de los artistas que todo el mundo se le ocurren buenas ideas y a los artistas de pronto se quedan así como, ¿por qué no he hecho esto?, y estaría bonito, claro que sí. Para mí sería una alegría inmensa, me gusta mucho como canta, es una artista muy completa, y muy querida también, con muchos éxitos y con una capacidad de cantar e interpretar impresionante. Ella es muy bella, muy amigable, muy linda y una persona que también comparte la fe como yo, así que sería lindo colaborar en un tema con ella.

- ¿Cómo estará ese repertorio?

Voy a cantar mis éxitos, voy a cantar un par de temas sorpresa que no son míos, pero que han tenido una relevancia importante en mi crecimiento musical, en la búsqueda de mi identidad musical, en mi esencia musical. Voy a cantar también algunas cosas nuevas que apenas estoy estrenando y que me gustaría que las escuchen en vivo. Va a estar mezcladito, va a estar muy padre, estoy preparando un show con muchos ritmos; por ejemplo, voy a cantar también un popurrí, como decimos aquí en México, de mis canciones de cumbia y tropicales que he tenido la bendición de poder grabar con buenas bandas como Socios del ritmo, La Sonora Dinamita, grupo Cañaveral, con Dulce María, y que han sido éxitos en mi carrera.

Creo que es un show divertido y variado, un repertorio con el que vamos a viajar por diferentes emociones. Van a haber baladas, por supuesto, y habrá algunas sorpresas. De eso se trata un concierto, uno no va a divertirse, va a sentir y va que te hagan sentir emociones y cuando yo doy un concierto eso es lo que busco.

Alexander es hijo de Emmanuel, quien dará su concierto en el país el 14 de febrero de 2025.

- Próximamente, también nos visitará su papá, ¿han hablado al respecto?

Así ha sido la vida con mi papá y conmigo que nos ha permitido compartir muchas veces el escenario. Mi papá me ha invitado muchas veces a compartir con él la música, he cantando como dos o tres canciones, el éxito más fuerte que tenemos como colaboración es “Es mi mujer”, y la canto en mi show, es un éxito. Ahorita estamos más cada quien por su camino, pero de pronto la vida nos junta en proyectos así y es muy bonito colaborar con él y acompañarlo en toda la producción y grabación de su nuevo álbum, que está por lanzar.