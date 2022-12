Alguien se hace pasar por Marcela Negrini para cometer fraudes

Marcela Negrini dice que no le han hackeada su Instagram.

La guapa modelo Marcela Negrini advirtió a sus seguidores que hay algún vivazo que se está haciendo pasar por ella, para cometer algún fraude.

El perfil falso es @Marcenegrini_ y lo que hace es enviar un mensaje a las personas para que abran un link y así poder adueñarse de la cuenta de Instagram del que caiga en la trampa.

“Si reciben algún mensaje de una cuenta que se hace pasar por mí, es falso, no hagan caso, mi cuenta no ha sido hackeada, ignoren ese mensaje, porque lo que quieren es robarse la cuenta de ustedes. Yo cambié la foto de perfil para que diferencien, así que por favor no confíen en ese otro perfil”, dijo Marce, quien tiene como perfil oficial @marcenegrini. Sin el guión bajo.

Ya habido otros famositicos como Kimberly Loaiza, Omar Cascante y Natalia Monge que han perdido sus cuentas y que tienen que iniciar de nuevo, por suerte ese no es el caso de Marce y por eso hizo la advertencia para que a nadie más le pase.