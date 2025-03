Allison Bastos habló de su exrelación con el Dari CR y confesó que ella fue “la mujer del proceso”

La influencer Allison Bastos, quien fuera novia del creador del contenido El Dari CR, estuvo en estos días en el pódcast de Johanna Villalobos, donde habló, aunque sin mencionarlo, de la sonada relación que ambos tuvieron hace poco.

Allison Bastos, influencer. Instagram

El tema a tratar fue “Lo ayudé a crecer y se casó con otra”, además para hablar del término “mujer del proceso”, que se usa para destacar a la persona que dentro de una relación impulsó a la otra a crecer, a mejorar en muchos aspectos de su vida y que después de ayudarlo, terminó disfrutando las ganancias de su éxito o evolución con otra.

Bastos declaró que ella definitivamente fue “la mujer del proceso”, pero que no se arrepiente de haber ayudado a su ex a surgir porque lo hizo por amor y nadie la obligó.

“Yo hasta dejé de estudiar, por ejemplo”, mencionó cuando hablaron de que muchas veces dejan de lado su vida por la otra persona.

“Siento que la primera cosa que a mí me hizo ver que fui la mujer del proceso es que yo me dejé a mí misma. Y yo me dejé a mí misma en todo. Y por ejemplo, ahora que yo estoy soltera y veo otro tipo de tratos y cosas, a ver, nadie extraña lo que nunca ha tenido (...). Yo dejé de estudiar para pagar universidades o yo dejaba de hacer cosas para pagarle cosas a la otra persona, que no me arrepiento, él era mi prioridad y de verdad yo hasta hoy día digo: ‘Dios gracias’, por eso me lo está recompensando ahorita”, mencionó.

Allison también dejó claro que ella fue la que decidió terminar su relación pasada y que lo que la hizo “despertar” fue preguntarse: “¿A dónde estoy?”, “¿quién soy?” Porque sentía que su vida no avanzaba a la par de esa persona.

Los creadores de contenido fueron pareja por muchos años y, de hecho, se dieron a conocer en redes sociales juntos, pero en el 2023 decidieron terminar y ahora El Dari tiene otra pareja con la que ahora hace videos.

Bastos se fue a vivir sola hace unas semanas y sigue creciendo montones en redes sociales y dice haber trabajado mucho en su amor propio después de esa ruptura.