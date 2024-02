Alonso Solís abrió su corazón y relató lo duro que la pasó las horas que estuvo detenido

Alonso Solís estuvo el 14 de febrero detenido en los Tribunales de Goicoechea. Foto: Marvin Caravaca (Cortesía)

Alonso el “Mariachi” Solís abrió su corazón y contar ampliamente en su programa Vis10n qué fue lo que ocurrió tras su detención de este 14 de febrero y confesó que hasta lloró al verse encerrado en una celda.

El exfutbolista compartió con los oyentes que las horas que pasó en los Tribunales de Goicoechea fueron bastante duras, principalmente porque no dejaba de pensar en sus hijas y en su familia, quienes no sabían lo que estaba pasando.

El también cantante explicó que supuestamente tiempo atrás la Fiscalía intentó notificarlo por la denuncia que había interpuesto su exesposa Déborah Soto, por el delitos de violencia doméstica en el 2019, y que como no hubo respuesta de parte suya, pues nunca recibió nada, la fiscal ordenó detenerlo para indagarlo cuando supo que estaba ahí queriendo quitar la denuncia.

Esa habría sido la razón por la que el Ministerio Público indicó que lo había detenido como “sospechoso de infringir la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres”. Es decir, lo declararon “reo rebelde”.

“Debbie le pagó a un abogado que tenía que hacer eso, que quitara todo, absolutamente todo lo que habíamos puesto los dos y no lo hizo, el caso quedó abierto y nosotros no nos dimos cuenta. Eso fue en el 2019, estamos en el 2024, uno ni siquiera se acuerda. Un día antes me llaman y me dicen: ‘presentáte mejor porque lo que quieren es hacerte un escándalo’, pero los policías (que lo arrestaron) se portaron calidad”, mencionó en el programa.

El “Mariachi” además dijo que desde el 2022 lo habían declarado “en rebeldía” y que no se explica cómo estando todos los días en la radio nunca lo llegaron a notificar ahí.

Alonso Solís y sus compañeros del programa Vis10n, terminaron riéndose de la tragedia que sufrió el Día de San Valentín.

Duros momentos

El exdelantero del Deportivo Saprissa también contó en su relato que él llegó “de buena fe” a los Tribunales y su abogado no se explicaba por qué tenían que llevarlo hasta una celda si lo que querían era quitar la denuncia.

Además, resaltó que los custodios que lo estuvieron vigilando se portaron “una teja” con él y que entendía que ellos solo estaban cumpliendo con una orden.

Alonso Solís salió en libertad como 8 horas después de haber llegado a los Tribunales de Goicoechea. (Marvin Caravaca)

“No importa que hagan lo que sea, yo obviamente respeto a la Ley, sabe cuál es el tema, pucha, que yo pensaba mucho en mis hijas, en mis papás, en mis hermanas, en la gente que lo quiere a uno, que por cierto, quiero agradecerle a todo mundo que se preocupó. Sabe que es lo que pasa, que no era justo que se ensucie un nombre, no es ni el mío, el nombre de mi familia es lo que realmente, el apellido de mi mamá y de mi papá”, dijo.

Solís contó que lo más doloroso fue tener que llamar a sus papás para decirle que estaba preso y ver que las horas avanzaban y el asunto no se resolvía. Asimismo, confesó que en más de una ocasión pensó que de llegar a quedar preso por mucho tiempo no resistiría una situación así porque ama ser una persona libre.