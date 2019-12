El sábado me di cuenta de cosas muy dolorosas de ella, que no quiero hablar y no puedo hacerlo, pero ella ha hablado mucho de Dios y de la fidelidad y de ser una mujer íntegra. Ese día le escribí molesto y le dije cosas, ella me respondió, por dicha estaba fuera de la casa, con miedo de que algo pasara agarré mis cosas y me fui porque ya ha sido mucho, hasta mi mamá ha llorado y me ha dicho que tiene miedo que ella me mate, porque es capaz de eso, a mí me escribió (Debbie) de que me va a pegar un balazo y ¿cómo dice uno eso? Para mí es difícil y más que yo soy figura pública, yo quería mantener el respeto por alguien que yo quiero, pero es imposible cuando la otra persona es inestable mentalmente.