Alonso Solís explica por qué pasó Nochebuena alejado de su esposa Debbie Soto

Alonso Solís y Debbie Soto. Instagram

El exfutbolista Alonso Solís salió a dar explicaciones a sus seguidores en redes sociales sobre los motivos por los cuales no pasó Nochebuena al lado de su esposa Debbie Soto.

Mariachi viajó este domingo a Ciudad de Guatemala, junto con sus hijas Tamara y Michelle, donde fueron recibidos por su amigo y excompañero en Saprissa; Saúl Phillips.

Desde ahí, Solís compartió algunas imágenes y llamó la atención la ausencia de Debbie y por eso, algunos de sus seguidores se lo hicieron ver al exvolante, ya muchos estaban pensando en que hubo algún problema y nuevamente estaban separados.

LEA MÁS: Exjugador del Saprissa del que poco se sabe, adoptó a Alonso Solís para disfrutar de la Navidad

Sin embargo, el cuento fue otro y como buena esposa de Solís, Soto también es un poco distraída, al punto que ella también iba a viajar, pero cuando llegaron al aeropuerto, se dieron cuenta que el pasaporte estaba vencido, es decir, tuvo que poner reversa de vuelta a su hogar.

“Varia gente se puso a decir que por qué me fui y otras cosas. Ella no pudo venir porque se le venció el pasaporte y nos dimos cuenta justo ayer (domingo) en el aeropuerto, entonces fue muy triste porque ella no podía viajar. Era un viaje que planeamos con tiempo de antelación y era el regalo de Navidad de ellas ( las hijas) y Debbie me dijo que fuera tranquilo.

“Yo quería que ella viniera, pero nos vinimos para priorizar el tiempo con mis hijas y yo con ellas la paso demasiado bien y Debbie con la madurez que tiene, me dijo eso”, aseguró desde Guatemala Solís.