Alonso Solís explicó por qué está más cachetón que de costumbre

Alonso Solís se pegó un par de trotes y ya se le vio liquidado. (Rafael Pacheco Granados)

La rodilla, que la camisa era tallada al cuerpo y de color blanco, que lleva 12 años retirado y la fecha, fueron tan solo algunas de las excusas que puso Alonso Solís sobre su estado físico.

El Mariachi sorprendió a mucha gente al verse pasadito de kilos en la cuadrangular de los 90 Minutos por la vida que se realizó el sábado anterior.

De las figuras invitadas, Solís fue el que se vio más gordito, ya que Wilmer López se ve parecido a cómo se vio durante su carrera, lo mismo Bernal Mullins y Víctor “el Mambo” Núñez demostró que el estar en Dancing with the Stars, el año anterior, le ayudó muchísimo para estar en forma.

El zurdo volvió al programa VIS10N después de unas semanas de vacaciones y al lado de sus compañeros Andrey Campos y Athin Roper habló de lo que ocurrió y de la vacilada que le han pegado en los últimos días.

Alonso Solís volvió a jugar con Saprissa y llenó de nostalgia a los morados

“¿Cómo lo hacen un 7 de enero? Don Ricardo Chacón, hágalo en febrero por lo menos”, dijo Solís entre risas.

“Todo el 2012 no lo jugué, llevo once años de que no entreno, todos esos chiquillos pueden ser mis hijos. A diferencia de antes, ahora tienen nutricionista...” comentó.

Alonso Solís mostró que no está tan pasado como se vio ese día. Facebook.

Después, vaciló con que fue que se le inflamó el colón de los nervios que sentía de volver a ponerse la camisa del Sapri.

“Yo estoy rellenito, pasadito por el fin de año, pero nada más”, dijo.

El exmorado afirmó que hasta el propio gerente deportivo de Saprissa, don Ángel Catalina llegó a decirle que le jugó en contra la camiseta que le dieron, pues se le notaban más los tamalitos.

“La camisa era blanca y pegada al cuerpo, si hubiera sido la normal era diferente. Las otras camisas de los otros equipos eran normales, eso fue lo que le dije a Porritas (José Francisco) de que tenían que darme las que venden al público. Yo tengo tiempo de estar jodido de la rodilla, cuando me iba a operar se vino lo de la pandemia y no me he podido operar, pero a una actividad tan bonita no le podía decir que no, no me importa el bullying porque me encanta colaborar con algo así.”, agregó.

También contó que desde excompañeros como Wálter Centeno, Nestor Monge y Armando Alonso le escribieron para burlarse de él. Hasta el mismo Carlos Álvarez le escribió para vacilarlo.

A Solís le encaramaron apodos como Loterito, Alba, la mascota de Sporting, Ronaldo Nazario, entre otros más.

Alonso aseguró que el bullying que le han hecho no le afecta y más bien le hacen mucha gracia las bromas que le han hecho. Eso sí, prometió volver a ponerse en forma y regresa a la vida saludable en los próximos días.

“Llevo casi 38 años fit y uno se relaja a veces, ahora voy a retomar el ejercicio”, finalizó.