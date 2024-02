Alonso Solís y Débora Soto vivieron el San Valentín más amargo tras su reconciliación

Alonso Solís y Déborah Soto iniciaron su relación hace 8 años, pero ya pasaron por un divorcio y el año pasado decidieron regresar.

Lo que sería un dulce y tierno San Valentín para Alonso Solís y su pareja Déborah Soto, tras reconciliarse a mediados del 2023, se convirtió en un amargo día, debido a la detención del exfutbolista.

El expresentador de Conexión Fútbol en vez de pasar el Día del Amor derrochando miel permaneció gran parte del día encerrado en una cárcel.

El Mariachi, como se le conoce, estuvo más de ocho horas en el Segundo Circuito Judicial de San José, lugar al que dice llegó por sus propios medios, en compañía de su pareja y sin imaginar que terminaría esposado.

Según un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram tras recobrar su libertad, pasadas las 5 p.m., Solís explicó que este martes 13 de febrero, recibieron una notificación por parte del Ministerio Público para que se presentara a resolver una causa interpuesta en su contra en el 2019 por el delito de agresión doméstica.

Alonso Solís salió en libertad pasadas las 5 p.m. de este 14 de febrero. Foto: Marvin Caravaca (Cortesía)

Dicha denuncia se la había puesto Déborah, cuando se separaron a finales de 2019, luego que este supuestamente la agrediera en el parqueo de un restaurante, acción que detonó su separación.

Pese a que la pareja se divorció en diciembre de 2020 y se mantuvo distanciada por un largo tiempo, decidieron darse una segunda oportunidad a mediados del año pasado; sin embargo, la denuncia judicial quedó abierta.

Alonso Solís aclara por qué lo detuvieron

Según denunció el exfutbolista del Deportivo Saprissa, su detención se dio sin razón aparente, supuestamente, y por orden de la fiscal que llevaba el caso.

“Ayer nos avisaron que el proceso que se llevaba en el 2019 no se había cerrado y tal y nosotros dijimos: ‘no, mañana a primera hora estamos en la Fiscalía’, nos presentamos a las ocho de la mañana para, según yo, firmar un papel e irnos, pero hay gente a la que le gusta hacer show. A la fiscal, de la cual tengo el nombre y que espero hacer algo (legalmente) en contra de ella, lo voy a hacer, porque ya un abogado me dijo que sí podía, ya que lo que hicieron no estuvo bien, hicieron todo un show mediático.

“Me arrestaron, me mantuvieron todo el día, vi salir a gente que había hecho cosas muy malas y bueno, ya después, gracias a Dios, Debbie fue a firmar lo que tenía que firmar y yo firmé lo que tenía que firmar y me dieron la salida ahorita”, mencionó en sus redes sociales.

La intención de ambos era declarar que querían archivar la denuncia de hace cinco años, sin imaginar lo que iba a pasar minutos después de las 8 a.m., cuando llegaron a los Tribunales.

Se sintieron engañados

Déborah mencionó, en la transmisión que hicieron juntos, que para ellos todo fue “como un engaño” para detener a Solís, pues simplemente les habían dicho que era llegar a firmar unos documentos para cerrar el caso y ya.

“Nos dijeron que simplemente era ir a firmar, esa era la realidad, eso era lo que tenía que pasar, y después la fiscal decidió que Alonso se quedara, sin ninguna razón, solamente para hacer show y vender un poco más de noticia falsa”, mencionó la entrenadora personal.

Déborah Soto pasó todo el día en los Tribunales de Goicoechea a la espera que dejaran en libertad a Solís. Foto: Marvin Caravaca (Cortesía)

De hecho, cuando trascendió la detención del exfutbolista ella hizo una publicación en su cuenta de Instagram poco antes del mediodía para aclarar que todo estaba bien entre ellos y que no hubo ningún tipo de agresión en su contra.

“Sé que hay personas lindas que nos aman y se preocupan por nosotros. Para ustedes, que son los que importan, todo está bien. Después hablaremos de lo que está pasando. No ha pasado ninguna situación anómala”, decía parte del mensaje.

En dicho video, Solís mencionó que no fue nada “bonito” pasar encerrado y al final se terminó tomando la situación como una anécdota más de vida para contar y compartir con sus oyentes del programa Vis10n que tiene con Atim Roper y Andrey Campos, otros exfutbolistas.

“Yo no entiendo por qué hacerle daño a alguien la verdad, pero lo hicieron. Estuve encerrado, no es bonito, tengo muchas historias (que contar) en Vis10n ahora”, dijo el exdelantero de la Selección Nacional.

La pareja agregó que decidieron aclarar lo ocurrido este 14 de febrero porque muchos amigos y personas allegadas a ellos estuvieron muy preocupados.

Al salir de los Tribunales Alonso Solís se fue en un carro con su pareja Déborah Soto sin querer referirse a los hechos en ese momento. Foto: Marvin Caravaca

Solís terminó vacilando que fue un Día de San Valentín “inolvidable” y que solo quería terminar el día comiéndose algo delicioso junto a su pareja, con la que se muestra ahora más feliz que nunca.

“Realmente da cólera, a veces uno se molesta y es triste, pero ya se cerró esta etapa que duró cuatro años no sé, a mí no me avisaron, a Debbie no le avisaron, fue algo así, pero bueno. Un SINPE Móvil, quiero ir a cenar como corresponde”, dijo al finalizar la transmisión de Instagram.

Al final, la pareja terminó celebrando su amor y olvidando por un rato el trago amargo que vivieron en un bar en San Pedro, de Montes de Oca, donde precisamente el Mariachi tenía programada una presentación por el Día de San Valentín.