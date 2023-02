Álvaro Marenco les dejó preparada una hermosa sorpresa a quienes asistieran a su funeral

Álvaro Marenco, famoso actor costarricense que falleció este jueves, le dejó una hermosa sorpresa a todas las personas que asistieron a su funeral.

10/2/23. El último adiós de don Álvaro Marenco se realiza la tarde de este viernes en la iglesia de barrio Don Bosco, en San José. Allí llegaron familiares, actores, gente de la televisión, del teatro y del medio de la farándula en general, a despedirlo y a darle el pésame al presentador de Giros Ítalo Marenco y a sus hermanos. En la foto: Foto de Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

El papá del presentador Ítalo Marenco demostró, con ese gesto, por qué era una persona tan querida.

Resulta que la voz de él sonó en su propio sepelio, gracias a una última petición que le hizo a su amiga, la actriz Alejandra Portillo, y quien le cumplió ese deseo.

En diciembre pasado, cuando Portillo se reunió por última vez con él, le dijo antes de despedirse: “¡cuidado se te olvida!”.

Este viernes la famosa Azucena, personaje que interpretaba en la serie La Pensión, le pudo cumplir su promesa al concluir sus honras fúnebres en la iglesia Don Bosco, en San José.

Luego de que Ítalo Marenco, hijo menor del reconocido actor de 79 años, diera unas palabras de agradecimiento por acompañarlos a despedir a su papá, la actriz tomó el micrófono y dijo que solo iba a cumplir la última voluntad de “Marenquito”.

San JosŽ. Grupo de actores de la pensi—n. Presentaran una nueva obra, que resumir‡ parte de lo que ha ocurrido estos œltimos 10 a–os en La Pensi—n. Alejandra Portillo 34 a–os. Carlos Le—n/ La Naci—n.

En los parlantes de la iglesia sonó una grabación con la voz del actor, fallecido este jueves 9 de febrero a consecuencia de un cáncer, recitando su poema favorito, llamado “De amores” y, el cual al concluir dijo que se lo dedicaba a Roxana Campos, su esposa fallecida hace dos años, y a su amigo francés Daniel Deletié, a los que dijo amar todos los días de su vida.

Ese momento caló fuerte en el corazón de sus tres hijos Danny, Valentina e Ítalo, quienes no aguantaron las lágrimas al escucharlo.

Pero después sonó la canción “Resistiré”, que fue un tema que grabaron más de 30 artistas famosos cuando la pandemia estaba en lo más y mejor en 2020, y eso hizo que todos los presentes se levantaran a aplaudir.

Alejandra nos contó que esa petición se la hizo su amigo en agosto del año pasado, un día que se reunieron y tocaron el tema de la muerte.

“Hablamos como por tres horas de muchos temas y empezamos a hablar un poco de la muerte, porque él conoció a toda mi familia, y me conoció desde que era muy niña, y al hablar de la muerte, hablamos de la música y él me pidió poner esa canción el día de su funeral y luego me puso el poema y me habló del poema y lo especial que era para él, entonces, la petición era ponerlo en este día y hasta que bailáramos, como era él de alegre, pero después de que Ítalo habló, yo no quise como robar ese protagonismo y dejar simplemente que pasara el momento y estoy muy feliz porque le cumplí su deseo”, dijo antes de soltar el llanto.

En estos últimos días, ambos estuvieron en contacto por el celular y le pudo decir por audios que le cumpliría su deseo, para que se pudiera ir en paz.