Álvaro Ramos llama a la unidad y al respeto democrático tras primeros resultados del TSE

Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, aceptó la derrota y le deseo lo mejor a Laura Fernández, candidata ganadora de las Elecciones 2026. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) diera a conocer los primeros resultados del proceso electoral, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, se dirigió a sus seguidores en el hotel de concentración del partido con un mensaje centrado en la democracia, la unidad nacional y el respeto a los acuerdos.

Ramos destacó que la campaña que encabezó se construyó sobre la base del diálogo y la búsqueda de consensos, tanto políticos como con la sociedad civil.

“En democracia se vale disentir, se vale criticar. Y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de mantener una ciudadanía activa y participativa.

Álvaro Ramos salió a dar su discurso de derrota junto a su familia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El candidato liberacionista instó a sus seguidores a no perder el espíritu de lucha y a continuar trabajando de manera conjunta para resolver los problemas del país.

En su discurso, también hizo referencia a la responsabilidad intergeneracional y al cuidado del bien común.

“Hemos recibido una antorcha de las generaciones pasadas. La casa común la estamos cuidando ahora y la tenemos que legar a nuestros hijos e hijas”, señaló.

Ramos hizo un llamado explícito a la unión nacional y a la construcción de acuerdos para “seguir sanando” como país.

Además, se refirió a la candidata Laura Fernández, a quien le deseó sabiduría en su eventual gestión de gobierno e indicó que desde su posición respaldará las decisiones que considere beneficiosas para Costa Rica, y que mantendrá una postura crítica cuando no esté de acuerdo.

“Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar. Y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país. Y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. Pero lo importante es seguir construyendo esa Costa Rica con los tres grandes valores que promueve este movimiento nacional, esta Liberación Nacional: libertad, oportunidades y una vida digna para todos. Gracias Costa Rica, muchas gracias”, concluyó.