Álvaro Sánchez se refiere a su salida de Telenoticias: “Me voy con la frente en alto”

Álvaro Sánchez trabajó por 18 años en Telenoticias, pero este 23 de mayo fue despedido. (Instagram)

El periodista Álvaro Sánchez dice irse de la Teletica con “la frente en alto”, luego de ser despedido este viernes 23 de mayo tras la bronca que tuvo con el presidente Rodrigo Chaves.

El experimentado sucesero se refirió a su salida de canal 7 a través de su cuenta personal de Facebook donde inició agradeciendo por todas las llamadas y mensajes que ha recibido desde que la noticia de su despido se hizo pública,

Según detalló, dejó de trabajar para Televisora de Costa Rica a partir de las 11:15 a.m. de este viernes que fue cuando le dieron la carta en el departamento de desarrollo humano.

LEA MÁS: Álvaro Sánchez y Christian Montero despedidos de Teletica tras bronca con el presidente Rodrigo Chaves

“Aún recuerdo con gran cariño como en enero del 2007 llegué todavía carajillo a esta gran empresa y pude cumplir sueños y metas. Mientras estuve en Teletica me casé, tuvimos dos hijos y una más llegó a la universidad. Los compañeros me hicieron un baby shower, me celebraron cumpleaños y hasta celebramos coberturas y premios por el trabajo en equipo”.

“Esta empresa me vio crecer y me lo dio todo, hasta en los momentos más complicados, cuando las amenazas y la sombra de la maldad tocaron a la puerta de mi casa”, escribió.

Álvaro Sánchez se refirió a su salida de Telenoticias y dice irse tranquilo con el "deber cumplido". (cortes/Álvaro Sánchez se refirió a su salida de Telenoticias.)

Además, detalló que gracias al canal pudo conocer muchos países y hacer reportajes fuera y dentro del país, algo que nunca olvidará, y por lo que tanto él como su familia están agradecidos.

“Me voy con la frente en alto, con el deber cumplido. Madrugadas y trasnochadas, muchas horas de trabajo y de calle. Muchas horas arrebatadas a mi familia, pero con la satisfacción del deber cumplido”.

“Me voy por las razones que ya son conocidas que no tienen nada que ver con mi trabajo periodístico y por eso me voy tranquilo. El tiempo se encargará de todo”, agregó.

LEA MÁS: ¿Quién es Álvaro Sánchez, periodista despedido de Teletica, tras bronca con Rodrigo Chaves?

Y después de agradecerle a sus jefes y compañeros concluyó: “El miedo y el silencio no son opción”.

Sánchez fue despedido junto con su compañero Christian Montero, igual de la sección de sucesos, luego de publicar en sus redes sociales personales un documento judicial en el que aparece el número de celular personal del presidente Rodrigo Chaves, quien los terminó demandando judicialmente.

Christian Montero (al centro) fue periodista de Telenoticias, canal 7, durante 9 años. (Redes/Instagram)

La Teja contactó a Montero después de ser confirmado su despido, pero indició que no se sentía “en condiciones” para dar declaraciones.

Christian recién cumplió 9 años en la redacción de Telenoticias, donde también se encargaba de la cobertura de sucesos.