Amanda Alonso y Valery Álvarez abandonaron Nace una estrella en una gala muy conmovedora

Amanda Alonso, hija del exfutbolista Armando Alonso, fue la niña que debió abandonar la competencia. (Lilly Arce Robles.)

La quinta gala de Nace una estrella fue una mezcla completa de emociones para los participantes, quienes pasaron de vivir momentos de alegría al dolor de ver a dos compañeros despedirse de la competencia.

Los pequeños Maikol Cordero y Amanda Alonso debieron irse a reto en la categoría de niños mientras que, los adultos fueron Valery Álvarez, Rowena Scott y Jenny Gómez.

Al final la jueza Debi Nova anunció que Amanda y Valery debían abandonar la competencia, lo cual conmovió hasta las lágrimas no solo a ellas sino a muchos de los presentes en el estudio Marco Picado.

Valery Álvarez fue la otra adulta que debió abandonar la competencia. (Lilly Arce Robles.)

Antes de vivir este trago amargo los temas de superación personal, la pérdida de un ser amado y el nacimiento de un hijo fueron parte de las historias que contaron los participantes en esta gala dedicada al “año memorable”.

César Fuentes fue uno de los primeros en contar su historia. (Lilly Arce Robles.)

César Fuentes, por ejemplo, eligió este último año como el que más lo ha marcado porque no solo le tocó enfrentar la muerte de su abuelita sino también la de su mejor amigo.

Él eligió el tema “A mí manera” y contó que ambos seres queridos eran los que más deseaban verlo triunfar en la música.

El pequeño Samu acompañó a su papá Dani Maro en esta gala. (Lilly Arce Robles.)

Otro que conmovió con su historia fue Dani Maro, cuyo 2019 lo marcó para siempre con el nacimiento de su hijo Samuel, a quien le escribió una canción que fue la que interpretó en esta gala especial.

El participante contó que ese año le tocó dejar a su hijo recién nacido, pues le salió la oportunidad de irse a Colombia para seguir con su sueño de ser cantante.

LEA MÁS: Participante de Nace una estrella se quedó sin voz en plena presentación

Jafet Jerez fue la que cerró la quinta gala. (Lilly Arce Robles.)

Valery Álvarez también inspiró con su año especial al contar que en el 2016 se enteró de su enfermedad de tiroides y que eso la ayudó a creer más en ella y dejar de lado los perjuicios.

Además, nos contó antes de subir al escenario que ese año también fue la primera vez que cantó en público en la escuela y fue precisamente el tema “Creo en mí” y por eso escogió esa canción para esta gala.

Presentación de Valery en gala del año memorable

“Fue muy emotivo porque se abrieron heridas que no sabía que existían, realmente esta semana ha sido muy importante para mí porque significa mucho para mi pasado y para lo que estoy viviendo ahorita, he tenido cambios muy importantes, entonces, esta canción viene a cerrar heridas del pasado y de ahora”, dijo.

La joven de Grecia y de 20 años recibió su primer 10 por parte de los jueces y no pudo evitar llorar al ver el alto puntaje.

Ana Laura Madrigal interpretó el tema "What's up" y contó que su año fue cuando logró graduarse del colegio porque siempre le costó el estudio. (Lilly Arce Robles.)

Pura ternura

El pequeño Lucas Guerrero se tuvo que aguantar las ganas de llorar antes de cantar “Madrecita querida”, la cual dedicó a su tatarabuela que se fue al cielo cuando él tenía tan solo 2 años.

Más aún cuando su mamá subió al escenario y le dio un regalo que incluía cuadros con fotos de su abuelita.

Lucas recibió este lindo regalo por parte de su mamá. (Lilly Arce Robles.)

“En la gloria de Dios” fue la canción elegida por Mariser Picado, de 10 años, pues significa mucho para ella, ya que la hace recordar cuando hizo su primera comunión.

El joven Gustavo Marín también dedicó su presentación a su bebé, de 2 años, tras convertirse en padre cuando tenía apenas 19 años, recibiendo muy buena calificación por parte de los jueces.

Gustavo Marín cantó un juguete de su hija en sus manos. pues su año memorable fue cuando nació su bebé hace dos años. (Lilly Arce Robles.)

Calificación perfecta

La historia quizá más conmovedora fue la de Jeff On, quien cantó “Te lo pido por favor”, la cual contó es muy especial porque se la dedicó a su madre cuando se vino a vivir a Costa Rica hace seis años.

Ella está en Venezuela con el resto de su familia y desde entonces no la ha vuelto a abrazar.

Jeff On otra vez recibió un 10 por parte de todos los jueces. (Lilly Arce Robles.)

La producción le puso un video donde ella le decía lo mucho que lo ama y extraña y eso conmovió al mismo Edgar Silva y al juez Marvin Araya.

El chamo volvió a recibir calificación perfecta, al igual que la semana anterior.

Presentación de Jeff On puso a llorar a todo el Marco Picado

Luego le tocó al turno a James Angulo, quien recordó el año en que ganó un concurso de canto y en el cual agarró más valor para luchar por su deseo de ser cantante.

“Limosna de amores” fue el tema con el que ganó aquel concurso en el 2021 y por eso lo eligió para esta gala.

“Fue un año de superación porque hace dos años caí en un momento en el que creía que ya no valía la pena, pero hubo personas que me ayudaron a creer en mi y ese año representa el haber derrotado una barrera porque muchos años me sentí mal porque sentía que tal vez por mi déficit de atención no iba a poder lograr nada, yo me quedé dos años en la escuela, hasta que me llevaron donde un siquiatra y descubrieron el por qué me costaba tanto”, contó el vecino de Pavas.

James dice que le costó mucho creer en él y en que puede cumplir su sueño de ser cantante. (Lilly Arce Robles.)

En el caso de Amanda Alonso, ella eligió el 2016 como su mejor año, pues fue cuando su papá, el exjugador Armando Alonso, se retiró del fútbol y eso significó tenerlo más tiempo en casa.

La pequeña, de 12 años, le dedicó el tema “Héroe”, y obviamente su papá estaba en estudio apoyándola como desde la primera gala.

La salvadoreña Jafet Jérez fue la encargada de cerrar esta gala especial cantando el tema “Soy tico”, ya que ella dice ser una tica más desde que se vino con su familia hace ocho años.