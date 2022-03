Amanda Miguel y Ana Victoria harán gira “Siempre te amaré” en honor a Diego Verdaguer

Amanda Miguel junto a su hija Ana Victoria iniciarán la gira “Siempre te amaré”, con la cual buscarán honrar la memoria del cantante argentino Diego Verdaguer, a casi dos meses de su muerte (27 enero).

EUM20201024ESP04.JPG CIUDAD DE MÉXICO. Music/Música-Verdaguer.- Los intérpretes Diego Verdaguer y Amanda Miguel cuidan su amor con detalles como escapes románticos y cantar juntos. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/EELG

La familia de cantantes preparó este tour desde el año pasado, pero el covid-19 les impidió realizarla y ahora, tras la partida de Diego no se sabía si se iba a cancelar, pero Amanda y Ama dieron a conocer que retomarán las presentaciones contempladas en Estados Unidos.

Esta serie de shows comenzará el 5 de agosto en California y se extenderá durante los siguientes meses.

Se ha adelantado que en el concierto ambas cantantes ofrecerán lo mejor de su repertorio, además de un set donde entonarán los mayores éxitos de Diego Verdaguer.

Algunos de los temas que se podrán escuchar son “Simplemente amor”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, “Ámame una vez más”, “A mi amiga” y “Castillos”, pero también, en algún momento “La Ladrona”, “Yo no lloro por llorar”, “Pídeme” y “Volveré”, entre otros.

El nombre de este tour se desprende de la última canción que Verdaguer le dedicó a Amanda, meses antes de morir.

Fue a través de un comunicado que se anunció esta nueva gira y Amanda detalló que es una forma de honrar la memoria de su esposo y continuar con su legado musical.

E15071113. JPG MÉXICO, D.F. Wedding/ Boda-Maribel Guardia.- Los cantantes Diego Verdaguer y Amanda Miguel fueron algunos de los invitados a la boda de la actriz y conductora Maribel Guardia, la cual tuvo lugar la tarde de ayer jueves. RML. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/ Roberto Armocida (Agencia el Universal/El Universal de México)

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste. Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio. #Siempre Te Amaré y te admiraré… No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo… por eso le he pedido me acompañe”, dijo Amanda Miguel.