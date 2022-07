Amante de pies: “Me llaman la atención las mujeres con el pie muy delgado y blanco”

El gusto por los pies es más común de lo pensado. Ilustración: Juan Carlos Alpízar.

El gusto por los pies de otras personas es una fascinación que es más común de lo que creíamos, pues cada vez se ven más comentarios en redes sociales o personas que no temen pedir una imagen de esa parte del cuerpo.

La Teja contó este sábado que existe una página web llamada Wikifeet, que recolecta imágenes de las paticas de muchas personas conocidas en todo el mundo y nuestro país no es la excepción, ya que en ella aparecen muchas caras conocidas ticas como Keyla Sánchez, Melissa Mora, María González, Brenda Castro, Viviana Calderón, Nancy Dobles, entre otro montón.

Para entender un poco más este fetiche, conversamos con una persona que se desvive por los piecitos.

Los pies de Brenda Castro son muy gustados por los fetichistas de pies, fotografía de Randall Rodriguez (RandallRodriguezPicado)

-¿Cómo se dio cuenta usted de ese gusto por los pies de las mujeres?

El gusto lo tengo desde que tengo memoria, eso es algo que uno trae. Recuerdo que desde que las hormonas empezaron a hacer estragos, la fijación siempre fue en las manos de la profesora o en los pies, uno se asustaba porque había excitación.

Conforme fui creciendo lo vi normal, a la hora de tener pareja he recibido rechazo por parte de algunas, normalidad por parte de otras y gusto por otras, entonces me fui dando cuenta de que es algo que no está mal, pero que no a todo mundo le gusta, ahí es donde uno lo deja como un gusto personal, que no se comenta con todo el mundo.

-¿Cree que tiene que ver con una perversión?

No, yo trabajo, estudio, llevo vida normal, no es que salgo a buscar muchachas que anden en sandalias, no es una perversión, es un gusto. En mi caso, desde muy temprana edad tuve el gusto y he recibido indiferencia, rechazo y gusto, que es algo que sorprende cuando pasa.

-¿Cómo reacciona al ver que no solo usted tiene ese gusto?

Cuando uno se da cuenta que hay más hombres que comparten ese gusto se siente bien, porque ya se puede compartir material, se mete en grupos y se comparten experiencias, pero hasta la fecha, toda la gente que conozco que le gusten los pies, son normales, nada de locazos o personas raras. Esto es algo que catalogo como algo muy natural.

Tengo conocidos que cuando una mujer llega con zapato abierto al trabajo o a la universidad, les dan a conocer ese gusto, aunque yo creo que todavía tiene que ser reservado.

Melissa Mora es otra a la que le piden muchas fotos de sus pies. Wikifeet

-¿Cualquier pie le gusta?

No, es curioso, porque dentro del mismo gusto existen categorías, en mi caso a mí me llaman la atención las mujeres con el pie muy delgado, huesito y de color blanco, tengo otros compañeros que solo le gustan los pies de las gorditas, hay otros que les gustan solo las plantas de los pies.

A mí me gustan que estén arreglados y usen sandalias de playa, ojalá con una pulsera o tobillera, hay otros que les gustan tacones, zapatos de punta o así, es una infinidad de gustos que no tiene idea.

-¿Hay alguna famositica que considere que tiene pies perfectos?

Sí, yo tengo una fascinación por Brenda Castro y por María González, el gusto es particular por ellas, son muchachas muy guapas, con pies bastante lindos, aunque he conocido a otras que no son tan bonitas, pero que tienen los pies hermosos.

-¿Ha estado con alguien solo por los pies?

Sí, es correcto. Me ha pasado que tal vez no me gusta mucho y a la hora de tener algo, lo primero que se hace es quitarle los zapatos, sí pasa, también pasa que he conocido a mujeres muy guapas con los pies muy feos y eso como que me apaga de inmediato.

-¿Es cierto que hay gente que paga para ver, tocar y besar los pies de otras personas?

Sí, eso se llama una sesión, que es cuando el hombre paga para acariciarle o besar los besos a una mujer sin una connotación sexual, obviamente que podría derivar en algo más, pero la idea en un principio es solo con los pies.

Uno sabe que hay una connotación erótica, pero no se aborda desde el tema sexual, es que si uno habla de pechos o traseros, ya se sabe a qué va, en el caso de los pies, no, pero muchos casos terminan en otro nivel. Se aborda desde el gusto o la curiosidad, pero no es solo sexual, sino esas convenciones o actividades no serían así tan a la libre (Se refiere a reuniones que hacen los amantes de los pies en lugares públicos para darle gusto a su fetiche).

-¿Conoce mujeres que también tengan esa fascinación?

Las mujeres no se quedan atrás. Es completamente parejo, las mujeres también tienen mucha apertura hacia eso, tanto a que les gusten, como a que les gusten sus pies a otro.

Yo creo que es algo que se puede ver normal, no es que estemos enfermos, o algo así, es un gusto que tenemos que es diferente a los comunes. Es lo mismo que pasa con los clubes “swingers”, que hay mucha gente que va y que cada vez son más comunes.