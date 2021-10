Amante del terror: “El teatro Melico Salazar es el lugar más tenebroso en donde he estado”

Eimy Jiménez es realmente difícil de asustar. Cortesía. Eimy Jiménez es realmente difícil de asustar. Cortesía.

Los gritos de terror de los demás son música para sus oídos, ya que su pasatiempo principal es el terror, razón por la cual su fecha favorita es Halloween y confiesa que el lugar más tenebroso en que ha estado es el teatro Melico Salazar.

No se trata de ningún personaje de otro mundo o salido de una película de miedo, hablamos de Eimy Jiménez, columnista de La Teja y dueña de la página Horror Hazard, la cual reúne a muchos fiebres de los sustos en Tiquicia.

Eimy es una guadalupana, de 28 años, que lleva varios años metida en el mundo del terror. En el 2018 decidió darle rienda suelta a su pasión y en poco tiempo se dio cuenta que muchos compartían ese gusto por los sustos y lo paranormal.

Ahí donde la ven, así de quedita, Eimy Jiménez es amante del terror y lo paranormal. Cortesía.

–¿Qué significa Halloween para usted?

Es mi época favorita, la mejor del año y la que más disfruto porque amo el terror, ya que en Halloween se hacen la mayoría de celebraciones, como las maratones de películas de miedo en televisión.

–¿Cómo lo celebra?

En Costa Rica se celebra un poco diferente a Estados Unidos, pero lo hacemos de alguna manera. De hecho siempre organizo eventos y actividades para que la gente disfrute de esta fecha.

En mi caso, todo octubre he organizado citas de terror y este 31 vamos a tener un festival de terror en Novacinemas en Curridabat, donde tendremos exhibiciones, concursos de disfraces, rifas, proyecciones de películas, charlas sobre películas malditas, maquillaje y todo lo relacionado con el género y hasta lo que no, porque está abierto a que la gente vaya con su disfraz favorito, puede ser de superhéroes o de algún personaje de cualquier película.

Sé que incluso hay pueblos en que decoran las casas y los niños salen a pedir dulces y eso cada vez va creciendo más en nuestro país.

–¿Tiene algún Halloween inolvidable?

Sí, en el 2019, no fue el 31 pero sí unos días antes, fue un evento que se llamó Hazard Fest y fue muy grande, con un montón de chiquitos disfrazados, tuvimos una casa de sustos y la gente que entraba gritaba demasiado, desde afuera se escuchaban y eso para mí era como música para los oídos. Yo no me disfrazo porque como organizo es complicado andar de aquí para allá con un traje.

Los zombis y el terror son la pasión de Eimy Jiménez. Cortesía.

–¿Ha ido a Estados Unidos en esta época?

No, es uno de mis sueños poder ir casa por casa pidiendo dulces y verlas decoradas.

–¿Cuál película no se puede perder en Halloween?

El Exorcista, yo sé que tal vez es muy cliché, pero es mi preferida, es una película atemporal, que siempre asusta, no importa la época.

–¿Cuál es el lugar más tenebroso en que ha estado en el país?

El teatro Melico Salazar, porque ahí fui a hacer una nota sobre los lugares con una historia paranormal en Costa Rica y no nos asustaron, pero el ambiente sí se siente bastante pesado, especialmente en el cuarto piso, que se dice que ahí vive un chiquito. Era como si alguien lo estuviera viendo a uno.

–¿Qué tanto cree que a la gente le gusta el terror en Costa Rica?

Al inicio pensaba que éramos muy pocos porque a la gente le da miedo decirlo, ya que los demás lo ligan con cosas diabólicas, pero con este proyecto de Horror Hazard he visto que somos demasiados los que amamos el terror y hay de todos los niveles, a algunos que vienen comenzando, a otros que les gustan las películas más comerciales y otros a los que yo les digo que son los de ‘hueso colorado’, que conocen directores de películas, los clásicos, cintas de los años veinte, treinta hasta los ochenta, son personas que conocen a profundidad del género.

Es un grupo muy sano, tenemos un grupo de cine y de lectura y nos reunimos para disfrutar, se ha convertido en algo bueno basado en algo terrorífico.

–¿Ha tenido alguna experiencia sobrenatural?

No, es curioso porque aunque a mí me encanta el terror y lo sobrenatural, estoy feliz de que nunca me haya pasado nada. Uno escucha historias, pero a mí por dicha no.

–Eso se trae abajo el mito de que al que le gusta, atrae todas esas situaciones...

Sí, no necesariamente por ver películas de terror en la casa ya se va a abrir un portal, yo respeto las creencias de los demás, pero si así fuera, mi casa ya estaría llena de diablos por todo lado.

–¿Cuál historia de las que le han contado le pone los pelos de punta?

Algunos que cuentan de los lugares que trabajan, porque hay muchos enfermeros, doctores, paramédicos que tienen horario nocturno y cuentan muchas historias de hospitales, que son muy interesantes.