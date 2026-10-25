Amiga de Mimi Ortiz le busca marido y lanzó indirecta con queque de cumpleaños

Mimi Ortiz, presentadora de Sábado feliz, celebró a lo grande sus 35 años este sábado. (redes/Instagram)

La fiesta de cumpleaños de Mimi Ortiz tuvo un regalo que sacó más de una risa, pero el mensaje que lo acompañó también podría dar pie a las interpretaciones, especialmente por los rumores que han rodeado su relación con Toni Costa.

Su gran amiga Carolina Cruz la sorprendió con un pastel que tenía una imagen muy particular, pues aparecía Mimi junto a un morenote sin camisa, alto y con un cuerpo bien trabajado.

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Mimi Ortiz fue sorprendida por su amiga con este pastel de cumpleaños. (redes/Instagram)

Sin embargo, lo más llamativo no fue solo la imagen, sino el mensaje con el que Caro explicó su ocurrencia y dejando al descubierto los supuestos gustos de la presentadora de Sábado feliz.

“No pienso seguir guardando este secreto... a mi amiga siempre le han gustado así: negros guapos, altos, musculosos. Campaña para encontrar al futuro esposo de mi amiga”, escribió en sus historias de Instagram.

Pero Caro no se quedó en describir el tipo de galán que busca para Mimi. También puso condiciones que, por la forma en que las recalcó, llamaron la atención.

“Si usted conoce uno así envíeme el CV que Fer y yo vamos a estar filtrando el top 10. No tiene que tener plata, pero sí SUEÑOS GRANDES Y GANAS DE TRABAJAR Y GANAR DINERO. Sino, next”, agregó.

¡Así como lo lee! La búsqueda no es únicamente por un hombre guapo, también debe tener ambiciones y disposición para trabajar.

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Según su mejor amiga a Mimi Ortiz le gustan así morenos y trabajadores, por eso le busca un marido así. (redes/Instagram)

La ocurrencia fue parte del vacilón por el cumpleaños de Mimi, pero el mensaje podría prestarse para más de una lectura. Y es que, es bien sabida su reciente ruptura amorosa con el bailarín español Toni Costa, quien físicamente es todo lo contrario a lo que Caro describe.

Eso sí, ella no mencionó al español ni aclaró que su publicación estuviera dirigida a él, pero más de uno podría interpretarlo así.