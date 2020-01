Me da mucho miedo, así que mejor de lejitos. Mi abuelo paterno, Gabriel, siempre tuvo toros y una vez un toro lo embistió y le clavó el cuerno en una pierna, así que menos que me meto. Lo chistoso es que mi abuelo si es muy conocido en todo el pueblo, porque es músico y tiene una banda de viento, algo así como una cimarrona. Entonces mi abuelo siempre va a todas las fiestas y también es conocido porque tuvo 19 hijos, con la misma, mi abuela (risas). Mi abuelo tiene como 89 años y todos mis tíos son parte de la banda, así que andan todos juntos. Lo chistoso es que mi papá fue el único que no se hizo músico, él es mecánico industrial.