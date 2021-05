"Nunca vinieron (los hijos) pero tampoco fue muestra prioridad. Al final decidimos ser felices los dos. A mí me gusta la tranquilidad, no me gusta la bulla, claro que me gustan los chiquitos pero un ratico. Nosotros preferimos agarrar la tarde e irnos como para San José de la Montaña, llevar un mantelito y en medio de los árboles hacer un pícnic", expresó.