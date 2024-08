Ana Sofía Fehn, la tica que no es chef, pero enloquece al mundo con sus recetas de cocina

Ana Sofía Fehn es una guapísima tica que persigue el éxito en Los Ángeles. (Instagram)

Hay una tica que está enloqueciendo al mundo con los videos de recetas de cocina que comparte en sus redes y que suman miles de “me gusta” y reproducciones.

Esa costarricense se llama Ana Sofía Fehn, quien lleva años radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, persiguiendo oportunidades en el mundo artístico y, de un tiempo para acá, en el culinario.

Solo en Instagram, Fehn tiene un millón de seguidores de todas partes del mundo, una gran comunidad que disfruta de sus videos cocinando a punta de bolados que ella fue aprendiendo con el paso del tiempo o heredados de su familia.

De Ana Sofía es poquito lo que se sabe. La Teja ha intentado hablar con ella, pero no ha sido posible la comunicación hasta el momento.

En su página web, la joven habla un poco sobre quién es y, entre lo que dice, se define como actriz y chef autodidacta, es decir, que aprende por sí misma.

Según reconoció, ha logrado cautivar su gran audiencia en redes gracias a la generación de contenido “atractivo que muestra sus diversos talentos y su experiencia culinaria”.

Ana Sofía Fehn enloquece al mundo con sus recetas de cocina

Precisamente, sus videos cocinando han sido un impulso importante a su comunidad virtual que, en dos meses, creció en 400 mil seguidores, gracias a sus recetas de comida.

El mundo culinario y su faceta como actriz los lleva de la mano con igual éxito, de hecho, en una entrevista sobre ella publicada en el sitio canvasrebel.com (dedicado a contar historias de emprendedores), Ana Sofía habló un poco más de su vida y de la fusión de esos dos mundos.

“Supe que quería seguir un camino artístico desde una edad muy temprana. Desde que podía caminar, me encantaba entretener. Ensayaba actuaciones y cortaba pequeños boletos para que los miembros de mi familia asistieran a mi espectáculo. Pasaba horas viendo a mis actores favoritos, memorizando diálogos y mimetizando sus expresiones faciales. Una vez que encontré mi camino hacia un escenario y el mundo del teatro, no tuve dudas. Me encantaba la escuela y muchos temas, pero ninguna carrera era para mí, salvo la actuación. A medida que crecí, mi pasión por la actuación sólo aumentó, al igual que mi pasión por la cocina”, contó.

Ana Sofía Fehn sorprende con sus recetas de chef autodidacta. (Instagram)

La nacional mencionó que en Los Ángeles divide su tiempo entre sus proyectos como actriz y sus videos de recetas y contó cómo su vida familiar en Costa Rica la influenció en lo que es ahora.

“Crecí en una familia numerosa, de siete hijos, lo cual jugó un papel fundamental en mi crianza. Culturalmente, la cocina es un gran enfoque y algo que hice desde que pude fue estar en la cocina junto a mi madre. Mi pasión por la actuación también existió desde que tengo memoria, antes de que incluso entendiera qué era la actuación”, mencionó.

En lo artístico, destaca que ha ocupado roles protagónicos y secundarios en series como “Modern Family” (2019), “Yesterday” (2018) y “The Girl” (2018).

A esa lista se suman apariciones en comerciales de conocidísimas marcas y hasta obras de teatro.

La tica dijo que comenzó a ponerle bonito a la generación de contenido en redes en el 2020, en la pandemia del covid-19. Gracias a que habla español, inglés, francés e italiano, esta tica puede llegarle a públicos de todo el mundo.