Andrea Fernández tiene un trabajo más complicado que ser locutora y reveló cuál es

Andrea Fernández contó que es lo más complicado de ser mamita. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La locutora Andrea Fernández se confesó con sus seguidores al hablar sobre la maternidad.

La guapa, mediante su cuenta de Tiktok, habló que la maternidad y el trabajo, son dos de las cosas que más le han costado.

“Honestamente, es de las cosas más cansadas que he hecho en mi vida, se los juro que sí. Mi bebé tiene diez meses, y pues él tiene a su papá, está presente, es un maravilloso papá, sin embargo, nosotros no vivimos juntos y nunca lo hemos hecho, lo que quiere decir que tengo al bebecito sola todas las noches y esto es algo sumamente cansado”, comentó la pelirroja.

La querida locutora afirmó que ser mamita y llevar a su trabajo no ha sido color de rosa, de hecho recordó que después de que salió del cole tuvo más de tres trabajos, lo cual tampoco fue tarea fácil.

“Ahora en la radio no tengo este horario tan full, pero tengo que estar full en la casa y en el trabajo. Uno no duerme cuando tiene un recién nacido, después de los cinco meses sentí que ya podía descansar; sin embargo, dormir profundamente no, hace meses no tengo sueño profundo, ni siquiera recuerdo qué es eso, porque uno siempre está alerta”, detalló.

A Fernández le ha costado todo este tema, ya que su bebé se levanta dos o tres veces a tomar leche y además ella tiene que madrugar para salir a trabajar.

“Cuando yo salgo de trabajar me voy corriendo para la casa, lo primero que hago es lavarme las manos, almorzar y hacerme cargo del bebé. Es de las cosas más cansadas porque yo estaba acostumbrada a tener mi espacio para comer, o podía dormir después, o hacía otras cosas en la casa, pero ahora ese tipo de cosas no se hacen”, detalló.

La guapa contó que otra de las cosas que se le ha hecho difícil es que cuando está en el brete está pensando en su bebito.

“Uno se pone a pensar si ya comió, si está llorando, si me está llamando, etcétera”, detalló.

La querida locutora dijo que admiraba a las mamás, que tienen un trabajo de ocho horas y duran más de dos horas viajando de la casa al trabajo, y llegan desesperadas a ver a su bebé.

LEA MÁS: Después de mucho dolor, la locutora Andrea Fernández recibió una gran noticia

Andre contó que no solo es el estar lejos, sino que también hay complicaciones porque las mamitas tienen que sacarse leche para darle comidita al bebé.

“Mae, es doloroso, en general, de verdad, y uno debería aplaudirle más a esas mamás que salen de casa a trabajar, porque es todo un proceso. También pensamos en dejar todo listo, porque por más ayuda que nos den, así somos las mamás”, concluyó.

Recordemos que la guapa tuvo a su bebito Felipe en junio del año pasado, y aunque para nadie es un secreto que no es tarea fácil ser mamá, la comunicadora lo hace con todo el amor del mundo.