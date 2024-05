Andrea Salas dedicó un emotivo mensaje tras la decisión de Keylor Navas en el PSG

Andrea Salas compartió un sentido mensaje. (Captura IG)

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, conmovió a más de un seguidor al compartir un emotivo mensaje tras la salida del portero del PSG.

La guapa, por medio de Instagram, compartió una foto en el estadio donde salen sus tres hijos: Daniela, Mateo y Thiago y en ella escribió: “Algunos de nuestros últimos juegos”.

También aprovechó para agradecer al estadio (Parque de los príncipes) y a la familia del PSG.

“Gracias por regalarnos tantas emociones, canciones, alegrías y tristezas, que conviven con el corazón. Fans, personal, gracias a la gente buena que Dios ha puesto en nuestro camino que tomamos como amigos, mejor dicho nuestra familia parisina. Gracias por tanto apoyo y cariño durante estos cinco años”, comentó.

Varios de sus seguidores no dudaron en comentar, demostrando apoyo y buenas vibras a la familia de Navas.

Recordemos que Navas dejará el PSG a finales de mayo, así lo dio a conocer el tico en una publicación.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió Keylor.