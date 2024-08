Andrés Ramírez, periodista de Repretel, se acerca al día más esperado de su vida, ¿cómo se prepara?

Andrés Ramírez es uno de los periodistas más reconocidos de Noticias Repretel. (Instagram)

Andrés Ramírez, periodista de Noticias Repretel, inició la cuenta regresiva rumbo a uno de los momentos más esperados de su vida.

El comunicador del noticiero de canal 6 y su esposa, Daniela Alvarado, serán papás por primera vez y Gabriel llegará al mundo, si Dios quiere, entre el 18 y 25 de octubre.

Desde luego que los nuevos papitos están con la emoción desbordada y ya tienen prácticamente todo listo para recibir al integrante más especial de la familia.

Ramírez reconoció lo feliz que está de cara a ese gran momento en una entrevista que dio a La Teja, donde habló de los preparativos finales para el nacimiento y de cómo ha transcurrido este tiempo del embarazo de su esposa.

- ¿Cómo resume estos 7 meses de “embarazados”?

Vieras que ha sido, siento yo, un proceso muy tranquilo en el sentido de que Daniela ha llevado un embarazo sin tanto malestar, ha estado muy regulado. Ella tuvo sus ascos al principio, comía poco, ahora tiene la retención de líquidos; pero no ha pasado de ahí, nunca vomitó, no hemos tenido que ir a buscar el doctor y eso lo ha hecho muy llevadero.

Andrés Ramírez y su esposa Daniela Alvarado ya llevaron a Gabriel al estadio Morera Soto. Andrés es un fiebre de Alajuelense. (Instagram.)

- ¿Lo ha puesto a correr mucho con los antojos?

Me quedé como cuando al corredor le dicen en sus marcas, listos y nunca hay fuera. Me quedé esperando que me pidiera un granizado en la madrugada, que comiera betún, que me pidiera un talco… Me estafaron con los antojos, porque estuvo muy tranquila esa parte. En algún momento se antojó mucho de cosas dulces, al inicio, y algo que sí se antojó bastante fue de gallos de salchichón y yo buscando salchichón en todos los supermercados. Pero al final pasó tranquila esa parte. Me quedé con ganas de saber qué era.

- ¿Ya tienen todo listo para recibir a bebé?

El cuarto está listo. A Dani le ha gustado mucho la idea de decorar el cuarto de safari y entre las cosas que destacan en el cuarto hay una almohada de león lindísima, perfectamente hecha, circular y que va mucho con la temática y con cómo visualizamos a Gabriel, ese bebito valiente, fuerte. Esa almohada no solo va ligada con mi amor a la Liga (él es aficionado a Alajuelense) sino que a que sea un niño valiente y esforzado. Decimos que es un leoncito que va creciendo.

- Usted será papá primerizo, ¿se está fogueando?

No tanto y por una razón: no he querido embotarme. Dani me manda mucha información, pero no me quiero embotar, aunque el tiempo ya llega porque a mediados de setiembre tenemos el curso del parto, que lo vamos a recibir en el ebáis, entonces ahí nos van a enseñar también a cómo cambiarlo y alzarlo. Ya cuando la vea venir busco videos y voy agarrando tips poco a poco.

- ¿A quién le ha pedido consejos sobre cómo ser papá?

Paso hablando de eso mucho con mis propios compañeros de trabajo y amigos porque hay un pensamiento constante y retador de decir qué tipo de papá quiero ser y si podré ser el mejor papá para Gabriel. No hay ningún manual que diga cómo ser un buen papá; pero me voy a una conferencia y en el camino, normalmente, estoy hablando con mis compañeros camarógrafos que muchos son papás y ellos me dan consejos y me cuentan las anécdotas de lo que ellos han vivido y un consejero número uno es mi papá que siempre ha sido un papá presente, que me ha impulsado y que es hasta fan número uno cuando salgo en el noticiero. Los valores que él me dio se los quiero transmitir a Gabriel.

Andrés Ramírez nos compartió esta hermosa foto del cuarto de Gabriel. (Instagram.)

- ¿Cómo se imagina como papá?

Es un tema que pasa mucho por mi mente y que me ocupa mucho porque quiero hacerlo bien y sobre eso, una de las cosas que he hablado con mi esposa, es que quiero estimularlo desde temprano para que él sea un niño independiente, que aprenda rápido, un niño inteligente, chispa.

- ¿Hay algo que le inquiete frente a esta nueva etapa?

Lo que me inquieta mucho es que quiero darle la mejor educación posible. Paso pensando siempre en eso. También me inquieta el tiempo que le pueda dar. Quiero ser un papá que comparta con él muchos momentos y sé que se va a lograr si uno se lo propone.

- ¿Cómo se vive en toda la familia la pronta llegada del nuevo integrante?

Todos están superemocionados. En el caso de mi papá y de mi mamá es el primer nieto de ellos entonces es una emoción grande; igual están los papás de Daniela, que ellos sí tienen más nietos.