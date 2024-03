Ángel Rafael envía mensaje desde el hospital tras contar que tiene un tumor cerebral

Ángel Rafael es muy conocido en el país debido a su profesión de maquillador.

Horas después de sincerarse en un video de Facebook para contar del tumor cerebral que recién le diagnosticaron, el maquillista Ángel Rafael reapareció con este mensaje.

El famoso exmaquillador de Teletica se mostró esta vez desde la camilla de un hospital después de un tratamiento que le aplicaron.

“Gracias a todos por su apoyo y oraciones”, escribió el talentoso Ángel, de 51 años.

Él habló con La Teja la mañana de este lunes y aunque con algo de discreción, amplió el diagnóstico médico que recibió el sábado pasado tras una resonancia magnética.

Entre lo que dijo fue que la señal de alerta se activó cuando se le comenzaron a adormecer distintas partes del cuerpo.

A pesar de eso, Ángel aseguró estar aceptando la situación con la mejor actitud posible.

Ángel Rafael hizo esta publicación en sus redes. (Instagram)

“Aquí vamos todo bien, echando pa’lante, que para atrás ni para agarrar impulso. Me agüeva que no me he podido maquillar, eso es lo único, pero aquí vamos con la ayuda de Dios, todo bien”, mencionó entre risas en conversación con este medio.

Ángel hizo la reciente publicación en Instagram tras compartir las decenas de mensajes que le han llegado tras contar de la situación que enfrenta.