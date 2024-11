Ángel Rafael tenía un último deseo que se hará realidad a finales de mes

El maquillista Ángel Rafael González falleció por un tumor cerebral este 13 de noviembre de 2024.

El maquillista Ángel Rafael González siempre se caracterizó por tener un gran corazón y velar porque los demás siempre estuvieran bien.

Luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral inoperable, en marzo de este año, su deseo de ayudar se volcó más hacia los enfermos de cáncer, lamentablemente falleció antes de cumplir uno de sus grandes deseos.

El conocer de cerca todas las necesidades que pasan muchas familias, así como los pacientes que viven lejos del hospital México, donde él recibía sus tratamientos de radio y quimioterapia, lo hizo planear una actividad para ayudarlos y ahora será su mejor amiga, Yorleny Aguilar, la encargada de hacerla realidad.

El exmaquillista de Teletica murió este 13 de noviembre y le dejó como misión a su amiga hacer una mini Teletón para ayudar al Hogar Pro Pacientes Hemato-Oncológicos del Hospital México, ubicado en Aserrí.

Este lugar le brinda dormida y alimentación a familiares y pacientes de cáncer que viven lejos de San José de forma gratuita; sin embargo, se sostiene gracias a las donaciones.

Ángel Rafael fue velado este jueves y sus honras fúnebres son este viernes en Guachipelín, de Escazú. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Es por ello, que para su funeral se pidió que llevarán víveres en vez de arreglos flores para hacer el deseo de Ángel realidad.

Además, el próximo 26 de noviembre se realizará la mini Teletón que tanto quería, la cual será en el sector de Lindora, en un lugar que pronto anunciará en las páginas de Y Entertainment, productora de su amiga Yorleny Aguilar.

“Ya muchos artistas están incluidos en agenda, y todo lo que se reúna será para este lugar de Aserrí, para poder darle un sostén de comida, porque necesitan cuatro millones de colones al mes para sostenerlo. Este lugar les da dormida a pacientes de cáncer que vienen de largo a recibir radiación o tratamientos y se les da alimentación y un lugar para que descansen tranquilos durante su proceso”, explicó Aguilar.

Ángel Rafael y Yorleny Aguilar tenían muchos años de amistad.

Ellos, además, crearon juntos una fundación llamada “Todo va a estar bien”, para ayudar a enfermos de cáncer, la cual su amiga sacará adelante en su honor.

“Le prometí que iba a ser fuerte porque me dejó esto, me pasó al frente y me pasó la batuta y él me dijo: ‘usted es fuerte’, así que con la ayuda de él sacaremos este proyecto adelante”, mencionó su gran amiga.