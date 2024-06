Ángela Aguilar enfrenta críticas, aclara dudas y silencia bocas al hablar de su romance con Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación amorosa hace una semana.

En medio de la polémica que ha generado su romance con Christian Nodal, la cantante Ángela Aguilar dejó el silencio atrás y, por primera vez, habló de las críticas, los rumores y, sobre todo, el amor que nació entre ella y el cantante.

En una reciente entrevista que ofreció a la revista “Quién”, la hija menor de Pepe Aguilar confesó que está consciente de todo lo que ha desatado su reciente noviazgo, pero, a pesar de la ola de ataques que a diario recibe, decidió no dar explicaciones de su vida, pues está segura de quién es y las decisiones que toma.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo; es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy”, refirió.

Ángela también reconoció que si decidió hacer pública su relación, es porque tiene derecho de vivir su amor, uno que calificó como una etapa preciosa, mismas palabras que hace unos días usó Nodal para referirse a ella.

“No quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño”, agregó.

Por último, negó las versiones que indican que se casó en secreto por un embarazo prematuro, y pidió al público que se ha sentido ofendido de alguna manera por su noviazgo, que no juzguen una historia que aún no conocen, dejando abierta la promesa de que pronto compartirán los detalles con el mundo entero.

“Recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no rompimos nada... es amor. Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, finalizó.

Las fotos de Ángela Aguilar maquillada por Stefano Comelli, un experto en maquillaje nupcial, desataron rumores de que ella y Christian Nodal podrían haberse casado en Roma. Foto: El Universal/México/GDA.

Fue hace exactamente una semana cuando la intérprete de “Qué agonía” decidió confirmar que había iniciado una relación amorosa con el cantante Christian Nodal; sin embargo, la respuesta no fue la esperada y, casi de inmediato, se convirtió en el blanco de fuertes críticas y señalamientos, pues el anuncio ocurrió a escasos días de que el intérprete de “Adiós amor” diera a conocer que se había separado de Cazzu, madre de su hija Inti y con quien estuvo por casi dos años.

Desde entonces, la pareja se ha dejado ver junta en un par de ocasiones, como la última presentación de Nodal en el Auditorio Nacional, en la que hasta se besaron arriba del escenario, o el concierto que recientemente ofreció en Ecuador, donde se mostraron muy cariñosos.

